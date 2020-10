Aumenta un 20 % el tráfico de salida de Pontevedra justo antes de la entrada en vigor del cierre perimetral

La entrada en vigor de la prohibición de salir sin causa justificada de los ayuntamientos de Pontevedra, Poio y Marín desde este viernes a las 15.00 horas hasta, al menos, el próximo martes día 3 ha provocado un aumento del tráfico habitual en la ciudad de Pontevedra de un 20 % con respecto a otro viernes normal, según datos facilitados a COPE por parte de la Policía Local.

En concreto, cerca de la hora límite la circulación se ha incrementado en las salidas hacia el norte: en el puente de A Barca, puente de As Correntes y avenida Compostela.

Sobre usar subterfugios para cumplir las normas pero no las recomendaciones sanitarias, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha reconocido este viernes que un estudiante universitario podría volver a su vivienda familiar si está empadronado en ella y las autoridades no podrían impedirlo a pesar de que resida habitualmente en una de las ciudades en las que se declara el cierre perimetral. Sin embargo, ha pedido que se eviten desplazamientos innecesarios para frenar los contagios.

NUEVOS LÍMITES

Después de la reunión del comité clínico de este viernes, Pontevedra, Marín y Poio se cierran perimetralmente como conjunto, es decir, una persona de Marín puede ir a Pontevedra pero no a Ponte Caldelas y nadie que no resida en Pontevedra, Marín y Poio puede entrar en estos ayuntamientos, salvo causa justificada como por trabajo, acudir a un centro sanitario o atención a dependientes.

A mayores en estos tres municipios quedan prohibidas las reuniones sociales de personas no convivientes.

En cambio, en concellos sin nuevos límites como Vilagarcía de Arousa se mantiene la restricción de reuniones de un máximo de cinco personas sean o no convivientes. En la práctica, una familia que viva en la misma casa y sean ocho pesonas, podrán ir juntas de compras o a tomar un café residan en Pontevedra o Vilagarcía porque las limitaciones no se aplican a personas que convivan. En cambio, verse con alguien con el que no se convive está prohibido en Pontevedra, Poio y Marín y en el resto de municipios solo está condicionado a no ser más de cinco.

Los aforos en establecimientos comerciales y hosteleros se mantienen como hasta el momento.