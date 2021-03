Antonio Lafuente, presidente del comité de ENCE Pontevedra: “Estamos traballando seguros, é unha manipulación”

Después de que se haya hecho público un fragmento de la videoconferencia que el consejero delegado de ENCE mantuvo con la plantilla, el presidente del comité de empresa de la biofábrica de Pontevedra, Antonio Lafuente (CIG), ha lamentado que PSOE, BNG y la APDR -Asociación pola defensa da ría- busquen atacar a la empresa. “O problema da falta de investimento é un problema que pode darse dentro de varios anos. Non é un problema actual. Agora mesmo estamos seguros traballando e non vemos ningún risco. A fábrica está mantida, ten todos os certificados e cumpre todas as directivas de seguridade. É unha manipulación”, ha declarado el representante de los trabajadores a preguntas de esta emisora sobre la polémica surgida en los últimos días.

O problema da falta de investimento é un problema que pode darse dentro de varios anos"

FILTRACIÓN

En el vídeo filtrado, el consejero delegado de ENCE, Ignacio de Colmenares, alude a un riesgo en la fábrica aunque, como ha puntualizado Lafuente, se está refiriendo al futuro y no al presente.

En la videoconferencia, el presidente de ENCE quiso trasladar a la plantilla el problema legal que supone para la empresa que se pueda aprobar la nueva Ley de Cambio Climático sin eliminar el apartado en el que limita las concesiones en terrenos de Costas del Estado, como es el caso de la celulosa.

Captura de pantalla de la videoconferencia de Ignacio de Colmenares.

En caso de aprobarse, el límite máximo de permanencia de ENCE en su actual ubicación de Lourizán caducaría en 2033 aunque la empresa ha adelantado que dejará de invertir hasta tener seguridad jurídica sobre su instalación a orillas de la ría de Pontevedra. De este modo, si la Ley de Cambio Climático se aprobase sin modificaciones, la empresa decidiría cerrar su biofábrica de Pontevedra antes de que finalice la conseción.

PETICIÓN DE INSPECCIONES

Este lunes la portavoz del gobierno local de Pontevedra, la nacionalista Anabel Gulías, ha anunciado que harán un requerimiento a la fábrica, en la medida de las competencias del Concello. Además, Pontevedra solicitará a la consellería de Medio Ambiente, a la de Industria y al propio Ministerio para la Transición Ecológica que evalúen una posible situación de inseguridad para la población. "Desde o Concello temos claro que coa tranquilidade e co sono das pontevedresas e dos pontevedreses non vai xogar nin Ence nin ninguén", ha manifestado Gulías.