Representantes de la CIG ocuparon las dependencias privadas del Obispado de Ourense

Por segunda vez en los últimos meses, representantes del sindicato CIG irrumpieron sin autorización en dependencias privadas de la sede del Obispado de Ourense.

Los representantes sindicales protestan por el despido de una trabajadora del Asilo de O Carballiño. Este centro pertenece a la Fundación Hermanos Prieto y desde su patronato, que preside el Obispo de Ourense, recuerdan en una nota de prensa que en 2019 nombraron a una directora que “es la máxima responsable de los recursos humanos” del asilo y que “el patronato nunca se ha encargado de la contratación o de la resolución de contratos de trabajo”.

Por su parte, la dirección del Asilo de O Carballiño explica en un comunicado que “se vio obligada al despido de dos trabajadoras, después de que ambas propiciasen un trato inadecuado a un residente”, y hace referencia a la sentencia emitida tras el juicio celebrado el 6 de octubre en el Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, que precisa que “es cierto que los hechos tienen una gravedad importante, teniendo en cuenta el tipo de residente, y se aprecia negligencia y desatención de la trabajadora”.

Además, señala que la sentencia recoge que “en ningún momento se ha acreditado una conducta de represalia o vulneración de derechos” ante cualquier reclamación de las trabajadoras. Y que tampoco consta ninguna vulneración a la libertad sindical “pues no resulta acreditado que la empresa sepa que la demandante está afiliada al sindicato CIG, salvo por el hecho de que le defienden abogados de ese sindicato no constando que haya algún descuento de la empresa por ser parte de un sindicato y siendo significativo que una de las delegadas sindicales de la CIG que ha tenido la misma reclamación no ha tenido ningún problema”.

Desde la dirección del Asilo de O Carballiño precisan que la sentencia se hizo pública el 13 de octubre, y “el departamento jurídico se encuentra analizando lo que en ella se recoge y, una vez sacadas las pertinentes conclusiones, actuará en consonancia con lo que en ella se dicta”, y pide que cesen las acusaciones a la institución "cuya máxima preocupación es, ha sido y será siempre el cuidado excelente de nuestros mayores".