Un recorrido por la historia de la ciudad de Ourense

Una exposición en la Plaza Mayor realiza un repaso histórico por la ciudad de Ourense. A través de 150 piezas de muy diferente tipología, entre objetos de alta cultura y cotidianos, documentos históricos, obras de arte, fotografías y publicaciones, recreaciones virtuales y archivos sonoros, “Ourense no tempo” pone de manifiesto la historia de una ciudad clave en las comunicaciones de Galicia, tanto hacia el litoral de la comunidad autónoma como hacia Castilla y Portugal.





En la exposición se reflejan las consecuencias de ser un nudo de caminos a través de los que llegaron numerosas influencias tanto en lo artístico como en otros campos siendo también ciudad exportadora de sus propias corrientes.





La muestra celebra el poder creativo de las ciudades y hace hincapié en la actividad intelectual que definió la identidad de Ourense para el conjunto de Galicia. Así recrea en un área uno de los míticos cafés ourensanos donde se tejen las redes de artistas y ciudadanos que derivaron en importantes expresiones del pensamiento y del arte de Galicia.





La exposición se puede visitar en la Sala de Exposiciones de Afundación en la Plaza Mayor hasta el 11 de mayo, está comisariada por Manuel Gago y como coordinador local el arqueólogo José María Eguileta.





“Ourense no tempo” está organizada por la Xunta de Galicia a través de la Fundación Cidade da Cultura y Afundación. El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, puso en valor en el acto de inauguración tanto a la ciudadanía ourensana como los bienes más singulares sin los que no se entendería la ciudad como el Puente Romano, As Burgas, la Catedral de San Martiño, la Plaza do Ferro, el claustro de San Francisco o el Puente del Milenio.