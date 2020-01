Para el PSOE de Ourense el proyecto de Presupuesto municipal es un "fake pero sin news"

Ayer finalizó el plazo para que los grupos municipales presentaran sus enmiendas al proyecto de presupuestos aprobado inicialmente por la Xunta de Goberno del Ayuntamiento de Ourense.

Los grupos del BNG y del PSOE no han presentado ninguna enmienda, pero los socialistas han comparecido hoy ante la prensa para hacer una valoración del documento que ahora se llevará a Pleno para su aprobación.

Los ediles del PSOE han denunciado que el Ayuntamiento de Ourense deja de recaudar 300.000 euros en concepto de tasas municipales por falta de funcionarios en el Servicio de Recaudación.

El concejal José Rúas precisó que "llama la atención, además, que se dejan de recaudar 7 millones de euros por la bajada del IBI, beneficiando a los que más tienen, porque la bajada no es progresiva" y acusó de "negligencia y dejadez" al Gobierno municipal.

Rúas afirmó que el Presupuesto es "falso e irreal": "empleando la terminología del alcalde, son un bluff (como dice él del termalismo). Son unos presupuestos falsos, son un "fake pero sin news", porque la realidad es que hay noticia donde no hay noticia, son una falsedad sobre la realidad", aseguró el concejal añadiendo que "es un corta y pega de presupuestos anteriores".

Por su parte, Natalia González afirmó que "es mentira que éstos sean los presupuestos más sociales de la historia de esta concello, como defiende el gobierno municipal. Precisamente en la memoria del Presupuesto el Top-ten de las partidas que más se recortan se encuentran dos pilares esenciales de los Servicios Sociales, como son la Ayuda en el Hogar y el Comedor sobre Ruedas y, en cambio, en el Top-ten de las partidas que se incrementan están las Fiestas y la Iluminación navideña. Es una cuestión de prioridades".

El Grupo Municipal Socialista de Ourense critica, además, que en los Presupuestos que pretende aprobar el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome no se haya destinado ni un sólo euro al plan de conciliación; que el programa de ayudas a familias monoparentales se reduzca a 20.000 euros; que no se contemple una partida para elaborar la cartografía necesaria para el Plan Especial del Casco Histórico; que no haya una apuesta clara para el Plan de Movilidad; o que no se apueste por recuperar citas culturales como el festival Pórtico do Paraíso o el Outono fotográfico; y que ni siquiera haya una partida específica para la conmemoración este año del aniversario de la Xeración Nós.

Los socialistas consideran, además, que "el informe del interventor a los Presupuestos de 2020 es el más demoledor de la historia de este Concello", y se reservan hasta que se apruebe inicialmente por el Pleno para adoptar algún tipo de acción concreta.