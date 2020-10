Ourense cuenta desde hoy con nuevos servicios ferroviarios

Renfe incrementa desde hoy los servicios de la oferta de trenes de media distancia que operan en Galicia. Entre ellos se encuentra el que conecta Ourense y Lugo.

Este tren tiene su salida a las 11:40 de la ciudad de As Burgas y llega a las 13:28 horas a Lugo. El horario de vuelta del tren desde Lugo a Ourense tiene fijada la salida a las 15:00 horas y llegada a las 16:34 horas.

Además, se modifica la oferta entre Ponferrada y Vigo, poniéndose en servicio el tren 12611 Ponferrada-Vigo, que sale a las 6:15 horas y llegará a las 11:27 horas. En sentido inverso, el tren entre Vigo-Ponferrada partirá a las 14:35 horas y llegará a las 19:44 horas. Con este tren se restablece la comunicación ferroviaria entre Valdeorras y la capital ourensana en horario de mañana.

Según señala Renfe, esta reconfiguración se ha realizado a petición de los alcaldes de la zona de Valdeorras, y con objeto de llegar a Ourense en torno a las 9:00 horas. Además, permite abarcar el horario de mañana y de tarde punto a punto y no solo de tarde como ocurría hasta ahora, coincidiendo en el horario vespertino con el Alvia entre Galicia y Cataluña que ya da servicio a la zona de Valdeorras

El tren sale de la estación de Ponferrada a las 06:15 horas y entra en Galicia por la estación de Covas, en Rubiá, a las 06:37 llegando a la estación de O Barco a las 06:58 horas, y a Ourense a las 08:57 horas.

El recorrido del vuelta comienza en Vigo a las 14.35 horas, pasando por Ourense a las 16:35 horas y llegando a O Barco a las 18:44 horas.

El tren une Ponferrada con Vigo en 2 horas y 42 minutos y tiene un total de 31 paradas, entre ellas las de Vilamartín y A Rúa-Petín. Éste es el detalle de los horarios en el tramo gallego hasta Ourense:

IDA (dirección Ponferrada - Ourense)

Covas (06.37h) – Quereño (06.44h) – Sobradelo (06.52h) – O Barco De Valdeorras (6:58h) – Vilamartin De Valdeorras (7:04h) – A Rua-Petin (7:09h) – Montefurado (7:18h) – San Clodio-Quiroga (7:33h) – Monforte De Lemos (8:01h) – Canabal (8:12h) – Areas (8:20h) – San Estevo Do Sil (8:27h) – San Pedro Do Sil (8:33h) – Os Peares (8:37h) – Barra De Miño (8:46h) – Ourense (8:57h)

VUELTA (dirección Ourense – Ponferrada)

Ourense (16:35h) – Barra De Miño (16:53h) – Os Peares (17:09h) – San Pedro Do Sil (17:12h) – San Estevo Do Sil (17:19h) – Areas (17:26h) – Canabal (17:33h) – Monforte De Lemos (17:41h) – A Pobra Do Brollon (17:54h) – San Clodio-Quiroga (18:10h) – Montefurado (18:24h) – A Rua-Petin (18:33h) – Vilamartin De Valdeorras (18:38h) – O Barco De Valdeorras (18:44h)-Sobradelo (18:51h) – Quereño (18:59h) – Covas (19.09h)