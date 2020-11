Miguel Caride cesa como vicepresidente de la Diputación de Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, firmó esta mañana la resolución por la que se decreta el cese como vicepresidente segundo de la institución provincial de Miguel Caride a instancias del informe elaborado por el secretario xeral. Baltar le comunicó personalmente el cese y confirmó que, por el momento, no se cubrirá el puesto de vicepresidente segundo ni tampoco la vacante que queda en la Xunta de Goberno provincial a la espera de las resoluciones judiciales que se deriven del procedimiento abierto en el juzagado de primera instancia nº 1 de Ourense sobre medidas cautelares de suspensión de los acuerdos adoptados por Democracia Ourensana referidas a la situación de la representación política de Miguel Caride y de otros ex ediles de DO en Concello de Ourense y Diputación Provincial.