La Diócesis de Astorga defiende la continuidad de la asignatura de Religión en los planes de estudio

“La Iglesia no puede permanecer indiferente ante la preocupación sobre la formación que van a recibir las siguientes generaciones”, así lo ha señalado el delegado de Pastoral Educativa de la Diócesis de Astorga. Maximino Álvarez, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Rebeca Baelo, coordinadora de Enseñanza de la Diócesis, ha defendido que la asignatura de religión debería seguir estando en los planes de estudio, como cualquier otra asignatura.

Ayer, miércoles, en el Congreso de los Diputados fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox al proyecto de la nueva ley educativa elaborado por el Gobierno.

La conocida como “Ley Celaá” reduce el peso de la asignatura de Religión, que ya no computará para el acceso a la Universidad, y la obtención de becas. La asignatura no tendrá, además, una materia espejo que deban cursar quienes no la eligen, como sucede ahora.

Maximino Álvarez recordó que en los 112 colegios públicos y concertados que hay en el territorio que abarca la Diócesis de Astorga, hay más de 14.000 alumnos que escogen la clase de Religión al inicio de cada curso: el 72% son alumnos de los centros públicos y el 98% en el caso de los concertados, frente a los casi 6.000 que escogen la “asignatura espejo”.

Rebeca Baelo señaló que “es lamentable que no se llegue a un consenso. Están haciendo oídos sordos a la sociedad, a las familias; están incumpliendo los artículos 16 y 27 de la Constitución, que son los que recogen el derecho que tienen las familias a pedir una educación según sus convicciones, sus valores o sus creencias para sus hijos, una formación religiosa o moral que sea digna, que así la eligen los padres”.