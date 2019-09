El alcalde de Ourense asegura que existe una “mafia” en la Policía Local.

Gonzalo Pérez Jácome mantiene la existencia de una mafia en la Policía Local de Ourense. Lo ha vuelto a repetir tras la celebración del juicio que ha tenido lugar el Juzgado de Instrucción nº2.

Jácome y el que fue concejal de su grupo Democracia Ourensana, Telmo Ucha, fueron denunciados por el policía local, Nemesio Gómez, que los acusa de un delito leve de coacciones por el incidente ocurrido el 14 de febrero junto al Pabellón de Os Remedios.

Jácome y Ucha, que eran concejales en la oposición, denunciaron al policía por un delito de intento de atropello, y el agente, que en aquel momento no se encontraba de servicio, sostiene que fue coaccionado y acosado.

El juicio se celebró a puerta cerrada, por decisión del juez. Al finalizar, lo que destacó el ahora alcalde fue que se van a depurar responsabilidades porque el policía no fue multado por haber aparcado su coche en el vado de una salida de emergencia del Pabellón, pese a que Jácome lo denunció: "cuando le preguntaron si fue multado, dijo que no. Resulta que la Policía Local me denunció a mí, porque paré allí el coche para denunciarlo a él, y no lo denunciaron. Es decir, al denunciante lo denuncia la Policía Local y al denunciado no lo denunciaron. Estamos ante lo que yo siempre denuncié, antes de ser alcalde y ahora como alcalde: que existe una mafia policial, ya que a esa persona no se le procesó la multa por aparcal mal".

El policía local Nemesio Gómez y su abogado, Luis Coello, a las puertas de los Juzgados de Ourense.

El abogado de la defensa precisó que el juez supo llevar el juicio "con evidente mano izquierda y con elegancia". A Luis Coello le sorprendió que en el trámite de conclusiones, el abogado de Jácome solicitó la condena de Nemesio Gómez, cuando Ucha retiró las acusaciones por el intento de atropello: "por parte de los representantes de Telmo y Jácome se pidió la libre absolución por un presunto delito leve de coacción, pero por parte del abogado de Jácome se pidió la condena de mi defendido por un presunto intento de atropello, a una pena del artículo 147 del Código Penal, a 30 días de multa a razón de 30 euros".

La defensa de Nemesio Gómez pide la condena de Jácome y de Telmo Ucha a una pena de 3 meses a razón de 150 euros día y 20 euros días, respectivamente, y una indemnización de 3.000 euros por daño moral al policía, que reconoció que había aparcado mal, pero que no recibió la notificación de ninguna multa por ello, según explicó su abogado: "Nemesio Gómez dice que a él no le consta que se hubiera interpuesto algún tipo de denuncia, lo cual no quiere decir que no se hubiera abierto un expediente administrativo en relación con los hechos".

El juicio ha quedado visto para sentencia.