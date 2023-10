Xunta e sindicatos asinan o I Plan de Igualdade da Administración Autonómica

Este Plan recolle un conxunto ordenado de medidas dirixidas a eliminar os obstáculos que dificulten ou impidan a igualdade efectiva entre homes e mulleres no ámbito da Administración galega

Durante o acto, tamén se asinou o ’Protocolo da Xunta de Galicia de actuación fronte ao acoso e as violencias sexuais e psicolóxicas no traballo’

Santiago de Compostela, 6 de outubro

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, e os representantes dos sindicatos UXT, CC.OO. e CSIF asinaron esta mañá en Santiago o I Plan de Igualdade da Administración Autonómica. Durante o acto, tamén se asinou o ’Protocolo da Xunta de Galicia de actuación fronte ao acoso e as violencias sexuais e psicolóxicas no traballo’ coas catro organizacións sindicais (UXT, CC.OO., CSIF e CIG).

O I Plan de Igualdade da Administración Autonómica conta cun conxunto ordenado de medidas dirixidas a eliminar os obstáculos que dificulten ou impidan a igualdade efectiva de mulleres e homes no ámbito da Administración galega e ten unha vixencia de 4 anos desde a súa firma.

A elaboración deste Plan ?liderada pola Dirección Xeral da Función Pública– partiu dunha diagnose da situación en materia de igualdade no seo da Administración, que se nutriu dos resultados dunha enquisa, voluntaria e anónima, realizada entre o persoal empregado público da Xunta de Galicia.

Neste marco, o plan conta cun protocolo de actuación fronte ao acoso e as violencias sexuais e psicolóxicas no traballo, así como cunha relación dos obxectivos a alcanzar coa aplicación das 74 medidas que contén o documento, estruturadas en oito eixes de actuación.

Estes eixes son o compromiso coa igualdade; o acceso ao emprego público e provisión de prazas; as condicións de traballo e promoción profesional; a saúde laboral e a prevención de riscos; retribucións; formación, información e sensibilización; tempo de traballo, corresponsabilidade e medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral; e atención a situacións de especial protección, como violencia de xénero ou discriminación por sexo ou orientación sexual. Ademais, recolle sistemas de seguimento e avaliación das medidas que se poñen en marcha.

Coa sinatura deste Plan de Igualade dáse cumprimento ao mandato do Parlamento de Galicia que, a resultas dunha Proposición non de lei presentada na Cámara, instou ao Goberno galego a poñer en marcha medidas encamiñadas a garantir os dereitos de conciliación do persoal da Administración pública, así como a promover a corresponsabilidade.





