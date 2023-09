A Xunta puxo en valor a súa experiencia na loita contra o lume forestal nunhas xornadas sobre emerxencias en Bilbao

O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, participou esta semana en Bilbao na mesa redonda “A evolución dos incendios forestais e a súa perigosidade”, no marco do USEC Bilbao Congress 2023, unhas xornadas sobre seguridade e emerxencias que se desenvolveron na devandita cidade vasca.

O director xeral interveu neste foro xunto a outros relatores de Cataluña e País Vasco. No seu relatorio, explicou e puxo en valor a experiencia galega na loita contra o lume e fixo fincapé na evolución dos incendios forestais nos últimos anos. Neste sentido, Manuel Rodríguez trasladou que a progresiva maior complexidade dos incendios obriga a facer un esforzo suplementario tanto en materia de prevención como de extinción, eidos nos que a Xunta traballa mediante plans específicos, subliñou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando