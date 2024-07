A Xunta presenta a aceleradora de proxectos ‘Xerme Ecommerce’ con 23 iniciativas elixidas para dinamizar a economía potenciando o comercio electrónico

José González sinalou que as novas tecnoloxías marcan novos retos cada día, pero tamén inmensas posibilidades de crecemento, como o programa formativo que se pon en marcha por vez primeira da man do Clúster do Ecommerce Galego

Co obxectivo de difundir, promover e fomentar a cultura emprendedora no ámbito do ecommerce, apóstase pola formación e pola mentorización no proceso de deseño, desenvolvemento e posta en marcha de iniciativas de comercio electrónico

Así, os 23 proxectos escollidos –a maioría asesorados na Rede de polos de emprendemento–, aprenderán a lanzar, xestionar e rendibilizar os seus negocios en liña partindo de cero, ou modernizando empresas xa existentes

Xerme Ecommerce





