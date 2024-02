A Xunta pon en valor a importancia do talento e a innovación como eixos vertebradores da competitividade empresarial

A directora do Igape, Covadonga Toca, participou nunha xornada de formación e titorías da quinta edición da Business Factory do sector aeronáutico (BFAero) tras visitar as instalacións da empresa 3eData, cualificada pola Xunta como iniciativa de emprego de base tecnolóxica

Destaca os proxectos que está a impulsar o Goberno galego grazas á rede de aceleradoras que inclúe, ademais da BFAero, as business factories de alimentación (BFFood), automoción (BFAuto) e farmacéutica (BFMedicines)

Subliña que, ata o de agora, a BFAero suma 42 proxectos en cinco edicións, a metade deles en fase de aceleración e outros seis na de consolidación, na procura de “alentar o talento innovador galego cara a súa chegada ao mercado”

A directora do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, participou hoxe nun encontro de traballo cos 12 promotores dos proxectos da 5ª edición da Business Factory Aero– BFAero, un marco no que puxo en valor a importancia do talento e a innovación como eixos vertebradores da competitividade empresarial.

permitiu destacar a necesidade da cooperación na procura de configurar o mellor ecosistema empresarial posible sobre a base da innovación, a dixitalización e a sustentabilidade, atraendo talento e capital internacional. “Impulsar o talento e a innovación é impulsar a mellor versión de Galicia”, subliñou Toca Carús.

A directora do Igape destacou que, ata o de agora, a BFAero suma 42 proxectos en cinco edicións, a metade deles en fase de aceleración e outros 6 na de consolidación, “alentando todo ese talento innovador galego” no ámbito da aeronáutica na procura de facilitar “a súa chegada ao mercado”.

Este campo compleméntase, expuxo, co resto de business factories que se veñen impulsado en alimentación (BFFood), automoción (BFAuto) ou farmacia (BFMedicines), e que medrará este ano coa nova business factory ambiental (Clima ? Tech), que atenderá a sustentabilidade ambiental como forma de garantir un crecemento sustentable a longo prazo.

Antes desta xornada, Toca Carús tivo a ocasión de visitar as instalacións da empresa 3eData, cualificada pola Xunta como iniciativa de emprego de base tecnolóxica e que posúe o selo de PEME Innovadora do Ministerio de Ciencia e Innovación.

Esta é una spin–off da Universidade de Santiago de Compostela, que se constituíu en 2016 co apoio da Fundación CEL e co programa Galicia Emprende do Igape. Centrada na xestión de proxectos do sector agroforestal e ambiental, ten participado en varios proxectos do Polo Aeroespacial de Galicia, contando co apoio do Igape tamén a través doutros programa como o ReAcciona.

Toca Carús puxo en valor a importancia deste tipo de iniciativas nese “camiño tan importante a percorrer desde a innovación ata o mercado, do que 3eData é un bo exemplo”.





