A Xunta ofrece 60 prazas a mozos e mozas na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense

O Diario Oficial de Galicia publicou a adxudicación de prazas a mozos e mozas de entre 16 e 30 anos que por razóns de estudo ou traballo se vexan obrigados a permanecer fóra do concello onde residen

No conxunto de Galicia ofertáronse 221 prazas: 85 prazas na Residencia Altamar de Vigo, 76 co centro residencial lucense ‘LUG’ e 60 coa Residencia xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Xunta ofrece 60 prazas a mozas e mozos de entre 16 e 30 anos na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense dependente da Consellería de Política Social e Xuventude. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou hoxe as instalacións onde mantivo un encontro con algún dos mozos e mozas deste centro que reciben ademais unha bolsa para financiar a súa estadía.

Estas prazas están dirixidas dirixida a persoas mozas que por razóns de estudo ou traballo se vexan obrigadas a permanecer fóra do concello onde teñen a súa residencia habitual. As prazas son en réxime de internado, o que inclúe aloxamento e mantenza, por un máximo de 11 meses dentro do calendario académico, agás os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa. A adxudicación destas prazas así como as bolsas para financiar as estadías saíron publicadas no

No conxunto de Galicia, o Goberno galego ofertou 221 prazas en residencias xuvenís:

prazas correspóndense coa Residencia Altamar de Vigo, 76 co centro residencial lucense 'LUG? e 60 coa Residencia xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense. A convocatoria contempla a reserva dun 9% das prazas en cada unha destas instalacións para as mozas que sufran violencia de xénero e para mozas e mozos cuxas proxenitoras a sufrisen.

Na valoración das solicitudes tivéronse en conta aspectos como: a antigüidade na residencia; a renda da unidade familiar; a situación de familia numerosa ou monoparental; as condicións de orfandade e discapacidade; a residencia, segundo sexa dentro ou fóra de Galicia; outras circunstancias sociofamiliares e, no caso de solicitantes mulleres, estar embarazadas e/ou ser vítimas de violencia de xénero.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando