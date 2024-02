A Xunta ofrece asesoramento e información sobre o benestar emocional á mocidade a través do servizo Quérote+

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asistiu hoxe a un dos obradoiros impartidos con esta iniciativa no IES de Ponte Caldelas

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asistiu esta mañá ao obradoiro sobre benestar emocional que tivo lugar no IES de Ponte Caldelas no marco do servizo Quérote+. A través desta iniciativa, achégase información de utilidade para a mocidade sobre esta e outras situacións que afecta de maneira moi especial á xuventude.

Ademais de en institutos, o servizo Quérote+ leva obradoiros sobre distintas temáticas a asociacións e institucións xuvenís como os Espazos Xoves da nosa Comunidade. A directora xeral lembrou que se potencia o autocoñecemento da xuventude e a resolución de dúbidas que se lle poidan presentar sobre situacións do seu día a día.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando