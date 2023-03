A Xunta inviste 2,5 M€ na produción galega de películas, series e curtas a través da súa convocatoria anual de subvencións

Ábrese o prazo para a solicitude desta liña de apoio, a de maior contía das oito destinadas ao sector a través do programa anual de axudas e do Hub Audiovisual, cun orzamento conxunto de preto de 7,4 M?

Trátase dunha das 57 accións do Plan Xeración Cultura ao que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina 34 M? en 2023

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2023

A Xunta de Galicia abre desde hoxe e ata o 24 de abril o prazo de solicitude

das subvencións de 2023 a producións e coproducións audiovisuais , para as que se consolida unha dotación de 2,5 millóns de euros como a principal liña de investimento directo no sector a través do programa anual de axudas do departamento de Industrias Culturais.

Durante o período 2021–2023, esta vía de fomento estase a complementar coas convocatorias postas en marcha pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ao abeiro do seu Hub Audiovisual, de xeito que ambas liñas de investimento suman oito convocatorias de subvencións para o cinema e a televisión, cun importe conxunto de preto de 7,4 millóns de euros.

Trátase, ademais, dunha das 57 accións recollidas no Plan Xeración Cultura, a través do que a Xunta inxectará 34 millóns de euros no sector cultural galego para

acompañar e reforzar o seu gran momento creativo e profesional.

Xunto con outras medidas, como a entrada en funcionamento da Galicia Film Commission, o programa de subvencións centra o apoio do Goberno galego ás empresas e profesionais do cinema e a televisión durante todo o

proceso audiovisual: desde o impulso do talento na fase de creación ata a promoción, comercialización e exhibición dos traballos, pasando pola súa preprodución, rodaxe e postprodución. A súa prioridade é tanto atender as necesidades máis inmediatas das produtoras como sentar as bases para a consolidación e impulso do sector a medio e longo prazo.

Así, entre 2012 e 2022 adxudicáronse 23,4 millóns de euros en axudas específicas para a produción de 165 proxectos (123 longametraxes, 26 curtas e 16 series), cuxos orzamentos suman preto de 123 millóns de euros. A experiencia destes anos confirma, ademais, o importante retorno económico directo da produción audiovisual na nosa Comunidade, a súa achega cultural e a súa contribución á proxección exterior de Galicia.

Convocadas en réxime de concorrencia competitiva, as axudas a producións e coproducións audiovisuais diríxense especificamente a produtoras audiovisuais independentes para catro categorías e 13 submodalidades de proxectos

segundo os traballos sexan longametraxes cinematográficas de ficción, documentais ou de animación; longas en coprodución internacional con participación minoritaria española, curtametraxes, ou películas e series para seren emitidas por televisión ou plataformas.

A ampla variedade de proxectos que poden optar a este financiamento permite manter un equilibrio para resultar accesible a todas aquelas empresas que acrediten un ano de antigüidade na actividade, dando cabida tanto a propostas máis ambiciosas respecto ao seu deseño de produción e orzamento como a outras máis modestas, pero de gran interese artístico e cultural.

Os últimos traballos apoiados pola Xunta mediante esta vía confirman tamén unha maior capacidade da industria audiovisual galega en termos de captación do investimento, valores de produción e público obxectivo. Entre estes títulos atópanse, por exemplo, coproducións a nivel estatal e internacional como Matria ou Sica , recentemente proxectadas na Berlinale e no Festival de Málaga, onde tamén tiveron a súa estrea Honeymoon e Amigos hasta la muerte , outros dous filmes subvencionados polo Goberno galego.

Matria

, primeira longametraxe de Álvaro Gago, chega precisamente hoxe ao circuíto comercial coa súa proxección en 60 salas de toda España, a meirande cifra acadada na súa estrea por unha película en galego.





