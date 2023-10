A Xunta inviste máis de 2M€ en formación para 440 persoas desempregadas do concello de Carballo

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, puxo en valor este tipo de formacións porque non serían posibles sen a estreita colaboración entre os concellos e os centros de formación coa Xunta

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, visitou, esta mañá, o Forum Carballo, para anunciar que o Goberno galego investirá 2M? en cursos de formación

para desempregados. Concretamente, anunciou que o Concello de Carballo volverá a contar cun obradoiro de emprego centrado en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, que contará cun apoio da Xunta de máis den 500.000 euros. Neste taller de formación se formará a 20 persoas sen emprego, durante un ano.

O representante do Goberno autonómico resaltou que o Goberno galego porá en marcha este ano un total de 89 obradoiros de emprego en Galicia, dos cales 26 son na provincia da Coruña, dirixidos a mellorar as oportunidades laborais de case 1.800 persoas desempregadas. A actual convocatoria 2023–2024 permitiralles aos concellos, mancomunidades e organizacións sen ánimo de lucro do sector forestal realizar estas accións. Logo da resolución dos obradoiros, iniciaranse de inmediato os procesos de selección

informou que este Concello contará con 5 cursos de accións formativas para desempregados (AFD), centrados en cociña, soldadura, montaxe de mobles, e instalacións electrónicas, que permitirán formar a 75 persoas para axudarlles a atopar un emprego cun investimento de máis de 355.000 euros”.

O delegado da Xunta puxo en valor este tipo de formacións porque “non serían posibles sen a estreita colaboración entre concellos e Xunta. A administración autonómica é a que aporta o financiamento e os concellos a organización”. “É o mellor exemplo ?recalcou– do éxito cando existe unha boa colaboración entre administracións”.

Trenor tamén fixo referencia aos cursos concedidos aos centros de formación deste municipio de accións formativas para desempregados. En total, se aprobou a concesión de 23 cursos que permitirán formar a 345 alumnos, grazas a un investimento do Goberno galego de 1,2 millóns de euros.

Na súa visita subliñou que os obradoiros de emprego están dirixidos á realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten un traballo que, xunto coa formación profesional para o emprego, procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa posterior inserción laboral. Esta formación impulsa tamén o emprendemento, xa que os beneficiarios reciben formación específica que lles permitirá iniciar os seus propios proxectos. Os obradoiros duais dan a opción aos alumnos a un contrato de traballo nunha empresa da zona durante un mínimo de tres meses.

ponse o acento en temáticas con maior demanda ou perspectivas de emprego, con prioridade para contidos relacionados coa industria 4.0, competencias dixitais e áreas que demandan man de obra como a soldadura, servizos administrativos, xestión comercial ou deseño de caldeiraría e estruturas metálicas.





