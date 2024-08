A Xunta investirá preto de 200.000 € para mellorar os valores paisaxísticos e a resiliencia ante o cambio climático do estuario do río Miño

As obras comezarán este outono e enmárcanse no proxecto europeo Green Gap, que lidera Galicia, para o impulso das infraestruturas verdes no espazo transfronteirizo

Ángeles Vázquez explica que as actuacións beneficiarán aos concellos de Tomiño, A Guarda e O Rosal, incluíndo a rehabilitación de dous observatorios ornitolóxicos e dunha pasarela, a eliminación de especies alóctonas e a renovación da cartelería

Subliña que este é un dos sete proxectos piloto que se prevé levar a cabo no marco deste proxecto de cooperación na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando