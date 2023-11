A Xunta incrementa nun 40% o orzamento das axudas a promotores para construír vivendas en alugueiro

A dotación da convocatoria ascende a un total de 19,2 millóns de euros, contía coa que o Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá atender todas as solicitudes recibidas

As axudas, financiadas con fondos da Unión Europea, permitirán construír 333 vivendas para alugueiro a prezo controlado nas cidades da Coruña e Vigo

A Xunta incrementou en 5.412.500 euros os fondos destinados ás axudas a promotores públicos e privados para construír vivendas de alugueiro a prezos taxados sobre solo público, co obxectivo de atender todas as solicitudes presentadas. Tras a

ampliación orzamentaria dun 40 % publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia

, a dotación global da convocatoria ascende a 19.187.500 euros.

Cómpre lembrar que na convocatoria se destinaban algo máis de 6,8 millóns de euros á liña dirixida a promotores públicos e a mesma contía ás axudas destinadas a promotores privados. Sen embargo e tendo en conta que as solicitudes recibidas para optar a esta segunda liña e que cumpren todos os requisitos achéganse aos 12,3 millóns de euros, considerouse necesario ampliar a dotación co obxectivo de atender a demanda.

O incremento de fondos permitirá conceder axudas para construír 256 vivendas protexidas para alugueiro por parte de cooperativas en 5 parcelas no barrio coruñés de Xuxán. As parcelas foron adxudicadas pola Xunta o pasado verán en dereito de superficie, polo que pasados 50 anos da concesión, o solo e as vivendas edificadas pasarán a formar parte do parque público residencial propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Polo que respecta aos promotores públicos, tan só os concellos de Vigo e da Coruña solicitaron acollerse a esta nova liña de axudas. No caso de Vigo, concedéuselle unha subvención por importe de 1.187.982 euros para a construción de 27 vivendas para alugar no Camiño de Esturáns, e ao Concello da Coruña foille outorgada unha axuda de 2.475.510 euros para promover 50 vivendas destinadas a alugueiro en Xuxán.

Grazas a estas axudas a entidades locais e a promotores privados, que se convocaron este ano por primeira vez e prevén unha subvención máxima de ata 50.000 euros por vivenda, está previsto que se constrúan 333 novos inmobles destinados a alugueiro social.

As novas promocións construídas con cargo a este programa deberán destinarse a arrendamento durante un prazo de, polo menos, 50 anos. Neste período, o prezo do alugueiro non poderá superar o máximo establecido no momento da sinatura do contrato para as vivendas protexidas de réxime xeral no concello en que se constrúan.

Tanto Vigo como A Coruña están incluídos na área de prezo máximo superior pero, segundo o establecido na propia convocatoria, o importe aplicable nesta zona e, polo tanto, en ambos concellos, será o que corresponde á área 1, que é sensiblemente inferior.

Pola súa parte, os futuros adxudicatarios deberán utilizar os inmobles como residencia habitual e permanente, estar inscritos no Rexistro de demandantes de vivenda de Galicia e acreditar uns ingresos que non superen 4,5 veces o Iprem.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando