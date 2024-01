A Xunta de Galicia volve licitar a restauración da basílica de Santa María A Maior

Os traballos permitirán renovar os sistemas de evacuación da choiva, substituír o soporte da cuberta e reformar a fachada

O delegado territorial estivo esta mañá cos representantes da Asociación de veciños de Santa María e destacou a súa labor na defensa dos elementos históricos da súa contorna



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Pontevedra, 16 de xaneiro de 2024

O A Xunta de Galicia ven de licitar a restauración da fachada principal e cubertas da basílica de Santa María a Maior de Pontevedra.

Tras quedar deserta a primeira quenda da licitación, o goberno autonómico aumentou o orzamento da obra co fin de conseguir atraer a varias empresas interesadas neste proxecto.

En concreto as obras están dirixidas a renovar a cuberta da ábsida e da vertente anexa á nave sur con placas de fibrocemento e tella cerámica. Ademais, substituiranse os sistemas de evacuación da choiva.

Tamén se substituirá a estrutura de soporte de dita cuberta e se realizará unha reforma da fachada que inclúe a limpeza da pedra e o tratamento da mesma para evitar a aparición de vexetación que a acabe damnificando.

Por último, fachada occidental de Cornelius de Holanda dotarase de sistema de protección que minimice a presenza de aves que poidan afectar á súa conservación.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, achegouse esta mañá ata a basílica onde puido conversar con varios membros da asociación de veciños de Santa María, quen lle trasladaron a súa satisfacción coa futura obra.

Neste sentido, Reguera felicitou aos veciños pola súa perseveranza e polo “esforzo diario para mellorar a vosa contorna”. Reguera referiuse así á iniciativa da asociación que marcou con códigos QR os principais atractivos da basílica. Uns códigos que, xunto a un folleto, permiten aos visitantes coñecer a través de varios vídeos informativos as curiosidades e características históricas do templo.

A basílica de Santa María a Maior foi construída na súa maioría durante o século XVI aínda que o comezo das súas obras iniciouse a finais do século XV.

Posúe planta basilical de tres naves divididas en tres tramos. As naves laterais amplíanse mediante a adición de dúas capelas. Esta concepción foi alterada pola inclusión de dúas capelas máis no século XVII. A cabeceira amplíase ata alcanzar as dimensións do corpo da igrexa, situando unha capela a cada lado, o que obriga a prolongar o presbiterio e colocar un arco triunfal diante. A maior altura da nave central (15 metros) sobre as laterais (10 metros) permite a iluminación mediante ventás nos muros da nave principal.

Seis piares cruciformes sostén as bóvedas de cruzaría. No exterior destacan as súas fachadas. A principal, orientada ao oeste, e unha das xoias platerescas da arquitectura galega. Presenta unha ampla escalinata e a súa estrutura está composta de tres corpos abundantemente decorados e unha torre encostada á nave do evanxeo, obra dos mestres Cornelis de Holanda e Juan Noble.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando