A Xunta de Galicia e o Concello da Coruña impulsan a declaración BIC para a protección dos murais de Lugrís na rúa Olmos

A Consellería de Cultura prepara a incoación do expediente para declarar as pinturas como Ben de Interese Cultural logo de recibir os informes realizados polo Concello para levalo a cabo

Búscase así darlles a máxima protección patrimonial baixo o interese común de garantir a súa integridade, a súa permanencia na cidade e o acceso público

A Coruña, 28 de febreiro de 2024

A Xunta de Galicia e o Concello da Coruña impulsan a declaración BIC para a protección dos murais de Urbano Lugrís na rúa Olmos. A Xunta de Galicia prepara xa a incoación do expediente para declarar Ben de Interese Cultural (BIC) a serie de murais de Urbano Lugrís situados no baixo comercial dun edificio da rúa Olmos da cidade da Coruña. Farano utilizando tamén os informes desenvolvidos a este respecto polo Concello da Coruña e que remitiu no día de onte logo de conversas entre ambas administracións.

Representantes da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades e do Concello da Coruña estiveron en contacto nas últimas horas para traballar en común neste asunto, coincidindo ambas na súa relevancia e interese para A Coruña e para Galicia. Co obxectivo de impulsar dita declaración, a Consellería púxose en contacto co Concello para solicitar a documentación dispoñible, avaliar a declaración e avanzar na mesma.

Os técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural están xa analizar a documentación remitida por parte do Concello, que unirán a que xa ten o propio Goberno autonómico, co fin de proceder a incoar a declaración BIC deste conxunto do artista coruñés.

Deste xeito, búscase dar a máxima protección patrimonial a estas obras en base ao seu valor artístico e orixinalidade, tendo en conta ademais o interese común por manter as obras na cidade da Coruña, a importancia de que non se disgreguen e se manteñan xuntas no futuro, no marco do actual proceso concursal en marcha, así como a posibilidade de que sigan sendo públicas, garantindo o acceso a cidadanía en calquera situación.





