A Xunta fixa a nova tempada de pesca da anguía na desembocadura do río Tambre entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2023

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publica hoxe no DOG a resolución pola que se renova o plan de aproveitamento específico desta especie

O tamaño mínimo das anguías terá que ser de 20 centímetros, a única arte de pesca permitida será a nasa–voitirón e a cota de capturas fixarase nun máximo de 1.000 kg

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2023

A tempada da pesca da anguía na desembocadura do río Tambre estenderase desde o 1 de maio ata o 30 de setembro deste ano. Así se recolle na resolución publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia e pola que se aproba a renovación do plan de aproveitamento específico da especie para 2023, mantendo os principais requisitos que rexeron nesta zona durante a tempada anterior.

Así, o tamaño mínimo das capturas será de 20 centímetros, coa obriga por parte dos pescadores de devolver ao río os exemplares que non dean a talla, así como as anguías prateadas e outras especies que entren nas nasas. O total de capturas para a tempada será de 1000 kg, e unha vez alcanzada esta cantidade darase por pechada a campaña.

Ademais, para poder practicar a pesca da anguía na desembocadura do Tambre a única arte permitida será a nasa–voitirón, cun tamaño de malla non inferior a 14 milímetros e un límite de 10 artes por tripulante. As nasas deberán ser levantadas e revisadas diariamente e o horario autorizado para a actividade estenderase desde as 12,00 horas do luns ata as 12,00 horas do sábado, cun máximo de 8 horas diarias de traballo.

Cómpre lembrar que a pesca da anguía é unha actividade profesional tradicional que se desenvolve nalgunhas zonas de desembocadura dos ríos galegos. No caso concreto do Tambre, o plan de aproveitamento da especie para 2022 autoriza a faenar no tramo comprendido entre a liña que une Punta Testal con Punta Requeixo e Ponte Nafonso, exceptuando a zona de desembocadura do río Tines.

A partir do 1 de maio, o plan de aproveitamento da anguía autoriza a faenar á Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia, que conta con dúas embarcacións autorizadas para exercer a actividade: Benigna, cun máximo de dous tripulantes, e Baña, que poderá levar ata tres. A comercialización das capturas levarase a cabo na lonxa de Noia, estando obrigados os participantes no plan a entregar a totalidade dos exemplares.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando