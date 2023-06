A Xunta felicita á ANPA do CEIP Vista Alegre de Burela pola oportunidade do documental que elaborou para derrubar estereotipos desde idades temperás

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou na proxección do documental de impulso da igualdade promovido pola Asociación de Nais e Pais do CEIP Plurilingüe Vista Alegre de Burela, apoiado pola Xunta de Galicia, no seu obxectivo de sensibilizar conta a violencia de xénero e os estereotipos desde idades temperás. A representante do Goberno autonómico puxo en valor o traballo da comunidade educativa de Burela e o seu empeño para facer visible, a través da técnica audiovisual, que ningún espazo (cultural, deportivo, laboral... ) ten xénero; poñendo como exemplo referentes cercanas que recorreron á conciliación da vida laboral e persoal para acadar seus obxectivos.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade mantén ata o próximo 10 de xullo aberta a convocatoria de axudas destinadas a financiar, con 400.000 euros de orzamento, actividades de promoción da igualdade e de prevención e loita contra a violencia de xénero postas a iniciativa de asociacións de nais e pais de Galicia (Anpas) e tamén de federacións e confederacións de asociacións de nais e pais. Nesta mesma orde inclúese este ano tamén o financiamento (por importe de 500.000 euros) destinado a apoiar os programas que realicen estas entidades e destinados a favovecer a conciliación corresponsable





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando