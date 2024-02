A Xunta elimina un punto de vertido nunha instalación do concello de Santiso

Os técnicos do Programa de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia, detectaron o vertido nunha inspección rutineira de seguimento

Os inspectores localizaron a orixe nun derrame de aceites no interior dunha instalación que se canalizaba ao exterior cara ao río Furelos

Augas de Galicia dispuxo barreiras de contención e material absorbente para conter do vertido, ao tempo que lle requiriu aos responsables a adopción das medidas correctoras oportunas

Os técnicos da Xunta verificaron recentemente o cese do vertido e da contaminación

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, eliminou un vertido

procedente dunha instalación situada no concello de Santiso.

Esta achega irregular detectouse no marco das tarefas rutineiras de inspección que o persoal do Programa de Control de vertidos de Augas de Galicia leva a cabo na atención de alertas de vertido, no ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica Galicia–Costa.

Os técnicos da Xunta desprazados á zona localizaron un derrame de aceites no interior dunha instalación do municipio, que se canalizaba por varios puntos ao exterior da nave cara ao río Furelos.

Ante a deficiencia observada, o persoal de Augas de Galicia emprendeu as accións necesarias para conter o vertido ao río, procedendo á instalación de barreiras de contención e material absorbente para reter o aceite.

Ademais, os técnicos requiríronlle aos responsables da instalación a adopción das medidas correctoras oportunas co obxectivo de emendar a achega irregular.

Nunha nova inspección á zona, Augas de Galicia verificou o cese do vertido e da contaminación

, emendando así o episodio de vertido.

