A Xunta destaca o traballo dos últimos dous anos dos GDR galegos en prol do rural

A directora xeral indicou que precisamente hoxe é un día especial para falar do futuro do programa Leader, xa que é o día no que se asinaron as addendas aos convenios cos 24 grupos de desenvolvemento rural de Galicia

Afirmou que isto asegura o financiamento necesario durante o ano que vén para que o equipo de 63 técnicos que traballan pegados ao territorio poidan seguir facéndoo, ao tempo que traballan en novas estratexias para o próximo período

Asegurou que os GDR contan cunha axuda de 35.000 euros cada un para a elaboración destas estratexias, que ascende a un total de 840.000 euros, un orzamento que triplica o que tiveron en 2016 para a elaboración das estratexias actuais



A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, asistiu hoxe ao seminario Redes, grupos e retos para o novo Leader 2023–2027, organizado pola Asociación de grupos de desenvolvemento rural (GDR) de Galicia. Así, a directora xeral participou na mesa redonda acerca da evolución do Leader e o novo período 2023–2027 xunto con representantes na materia dos Gobernos de Asturias, Castela e León e Cantabria. Na súa intervención, Inés Santé destacou o traballo levado a cabo nos últimos dous anos polos GDR galegos en prol do rural.

Entre as iniciativas postas en marcha destacan os proxectos de cooperacións entre os GDR galegos e outros grupos nacionais ou entidades privadas –un exemplo de como buscar sinerxías e unir esforzos– ou a mesa de coordinación entre os GDR e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural –para mellorar a comunicación e a coordinación entre todas as partes–.

Ademais, Santé indicou que precisamente hoxe é un día especial para falar do futuro do programa Leader xa que é o día no que se asinaron as addendas aos convenios cos 24 GDR de Galicia. Deste xeito, asegúrase o financiamento necesario durante o ano que vén para que o equipo de 63 técnicos que traballan pegados ao territorio poidan seguir facéndoo todo o ano 2023, ao tempo que traballan en novas estratexias para o próximo período do programa Leader. De feito, os GDR contan cunha axuda de 35.000 euros cada un para a elaboración destas estratexias que ascende a un total de 840.000 euros, un orzamento que triplica o que tiveron en 2016 para a elaboración das estratexias actuais.

Así mesmo, a directora xeral asegurou que os grupos de desenvolvemento rural xogan un papel fundamental dentro da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia co fin de explicar e asesorar tanto á poboación local como aos agricultores, gandeiros ou produtores forestais sobre as posibilidades que ofrecen estes novos instrumentos e identificar as zonas do territorio onde se dan as características máis adecuadas para a súa posta en marcha.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando