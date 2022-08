A Xunta destaca o traballo da compañía coruñesa Osigris como exemplo de transformación dos sectores tradicionais a través da tecnoloxía

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, visitou as instalacións desta start up que desenvolve unha solución dixital para a xestión de explotacións agrícolas e gandeiras

A empresa está a poñer en marcha co apoio da Administración autonómica novas funcionalidades que permitirán aos agricultores cumprimentar o seu caderno de campo, optimizar o rendemento dos seus cultivos e predicir as enfermidades

Trátase dunha das 13 iniciativas apoiadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación na primeira convocatoria para impulsar as iniciativas empresariais excelentes que non obtiveron financiamento no programa estatal Neotec por falta de crédito

A Xunta abrirá unha nova convocatoria a próxima semana dotada con preto de 6M? para financiar arredor de 20 novos proxectos empresariais cun alto compoñente científico e tecnolóxico

Como novidade, este ano apoiarase tamén a pequenas empresas tecnolóxicas que trasladen a súa sede a Galicia co obxectivo de impulsar a atracción de talento cara a Comunidade, que conta cun completo ecosistema de incentivos ao emprendemento innovador

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, visitou hoxe a compañía coruñesa Osigris, unha start up que desenvolve unha solución dixital para a xestión de explotacións agrícolas e gandeiras. Na súa visita, Argerey sinalou que o traballo desta compañía é un exemplo de como a innovación e as novas tecnoloxías poden transformar os sectores tradicionais da economía galega, en liña cun dos tres grandes retos da Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia.

Osigris é unha das 13 empresas apoiadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación na primeira convocatoria para impulsar as iniciativas excelentes que non obtiveron financiamento no programa estatal Neotec. Co apoio da Administración autonómica a compañía coruñesa, que participou na aceleradora do sector alimentario Business Factory Food, está a poñer en marcha novas funcionalidades que permitirán aos agricultores cumprimentar o seu caderno de campo e optimizar o rendemento dos seus cultivos, así como previr pragas.

Dentro do ecosistema de incentivos ao emprendemento innovador impulsado pola Xunta, está previsto que a próxima semana se publique no Diario Oficial de Galicia unha nova convocatoria dotada con preto de 6 millóns de euros. En concreto, financiarase a posta en marcha de ao redor de 20 novos proxectos empresariais cun alto compoñente investigador e tecnolóxico.

Así, a Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través da Axencia Galega de Innovación, abrirá esta convocatoria aos 15 proxectos excelentes galegos presentados á ultima convocatoria estatal do programa Neotec e que, sendo ben valorados, non obtiveron financiamento por falta de crédito.

Como novidade, este ano tamén poderán concorrer a esta liña de axudas, cuxo prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante un mes, as mellores start ups do resto de España –e que tamén teñan superado os limiares establecidos na convocatoria de Neotec 2021– que trasladen a súa sede social, fiscal e de traballo a Galicia. Impúlsase así a atracción de talento cara a Comunidade, que ofrece un completo ecosistema de incentivos e de socios estratéxicos para impulsar o emprendemento innovador.

Con esta iniciativa, o Goberno galego cumpre co seu obxectivo de que ningún bo proxecto quede nun caixón por falta de apoio e destinará axudas de ata un 85% do orzamento cun importe máximo de 325.000 euros por iniciativa para que poidan levar a cabo os seus plans de negocio durante os anos 2022 e 2023.

Na primeira convocatoria, a Xunta impulsou 13 proxectos con axudas de 2,9M? no eido das TIC, da modernización dos sectores primarios galegos ou na diversificación de sectores tractores galegos e os seus auxiliares a través dun uso intensivo de tecnoloxías facilitadoras.

Esta liña complementa outras actuacións do Goberno galego como o Programa de impulso á innovación nas pemes, os préstamos IFI Innova, a aceleradora Galicia Avanza ou o traballo que se realiza a través das incubadoras e aceleradoras galegas.

