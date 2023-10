A Xunta destaca a importancia de garantir, a partir de 2024, que unha porcentaxe das novas edificacións impulsadas polo goberno autonómico incorporen madeira na súa estrutura

José González resaltou a relevancia desta iniciativa do goberno autonómico, que contará cunha guía para axudar ás administracións públicas a incluír criterios e cláusulas medioambientais que fomenten o uso da madeira nos pregos de licitación

Incidiu na activación, en 2024, dun mercado voluntario de créditos de carbono, derivado da capacidade de absorción e almacenamento da actividade forestal galega

O conselleiro tamén valorou especialmente as futuras repercusións para o sector dos traballos destinados á mellora da xenética forestal, a través do Programa da rede de parcelas de alto valor xenético de Galicia, enmarcado no Plan Forestal

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, xunto ao director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, e o director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, participou hoxe na inauguración de Piñeiros 23, o III Encontro intersectorial do piñeiro de Galicia, organizado pola Fundación Arume e cofinanciado pola Axencia. Na inauguración, o conselleiro estivo tamén acompañado polo presidente da Fundación Arume, José Carballo, e polo presidente de Baskegur (asociación representativa do sector forestal–madeira vasco), Federico Saiz. Cómpre destacar que o evento, celebrado na Cidade da Cultura, contou cunha conferencia do prestixioso arquitecto David Chipperfield, fundador e presidente da Fundación RIA.

José González dividiu a súa intervención en “tres eidos fundamentais”: o monte, a industria e o produto final que, como indicou, refunden todo o traballo que se está a levar a cabo por parte da Xunta de Galicia a prol da industria forestal–madeira.

Destacou a aposta por impulsar a madeira como elemento estrutural na construción, con innovadoras medidas do Goberno autonómico como a que garantirá, a partir do 2024, que unha porcentaxe mínima –establecerase proximamente– das novas edificacións promovidas pola Xunta incorporarán madeira na súa estrutura.

E para avanzar neste obxectivo publicarase a “Guía para o fomento da madeira na contratación pública”, un documento que axudará ás administracións públicas a incluír criterios, cláusulas e exixencias medioambientais que fomenten o uso deste material nos pregos técnicos e administrativos. Nesta mesma vertente, tamén lembrou o investimento de 2,6 millóns para impulsar a demanda dos promotores privados –empresas e familias– na construción con madeira en usos estruturais, fomentando a entrada no mercado de novas solucións de construción máis sustentables.

O conselleiro fixo fincapé no peso específico do sector forestal galego. Segundo lembrou, preto do 70 % da totalidade da xeografía galega ten consideración de terreo forestal e Galicia asume o 54 % das cortas realizadas anualmente en España. A cadea monte–industria, destacou, dá emprego a 25.000 persoas en Galicia, antes de definir como prioritaria a estratexia forestal do goberno autonómico. Este compromiso materialízase con estratexias como o Plan Forestal de Galicia “Cara á neutralidade carbónica” 2021–2040; unha ferramenta asociada a un investimento público–privado de 4.900 millóns de euros deica 2040 e que permite entroncar a silvicultura e a xestión forestal sostible cunha produción de madeira de calidade. Ademais, nela contémplanse os obxectivos da Axenda de impulso da industria forestal–madeira que prevé mobilizar preto de 140 millóns.

Neste sentido, fixo fincapé no Plan estratéxico da industria forestal–madeira, destinado a potenciar o aliñamento do Plan Forestal de Galicia coas necesidades do sector forestal galego, conectando recurso e produto. E remarcou as repercusións de investir máis de 23 millóns entre 2023 e 2024 para crear superficies forestais, desenvolver accións silvícolas en coníferas ou implementar instrumentos de ordenación e xestión forestal.

O conselleiro incidiu na súa intervención na activación en 2024 dun mercado voluntario de créditos de carbono. Galicia, explicou, será a primeira comunidade autónoma en contar cun mercado que orixine este tipo de créditos apoiándose, segundo explicou hoxe, na capacidade de absorción e almacenamento de CO2 das actividades relativas aos usos da terra e das masas forestais do territorio galego, así como na promoción dos produtos forestais en substitución doutros cunha maior pegada de carbono.

Valorou a importancia dos traballos destinados á mellora da xenética forestal, a través do Programa da rede de parcelas de alto valor xenético de Galicia que se recolle no Plan Forestal

. O seu obxectivo é mellorar de forma xenética as frondosas e coníferas –fundamentalmente o piñeiro– para garantir a dispoñibilidade deste material. Tamén no eido da innovación, resaltou unha liña de axudas por concepto da optimización de tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos no ámbito, cuxo montante foi ampliado ata superar os 14 millóns de euros. A maiores, falou doutros 2,6 millóns para a valorización e a segunda transformación da industria forestal e do contract entre 2023 e 2024, un 30 % máis que en anteriores convocatorias.

González afondou no valor de contar con información chave para o sector. Aí enmarcou o Inventario Forestal de Galicia, do que xa se presentaron os primeiros resultados e que facilita coñecer a dispoñibilidade real e potencial do recurso forestal. Algo que permitirá revalorizar a superficie de coníferas e frondosas para aumentar a súa rendibilidade. E todo, explicou, dentro dunha folla de ruta deseñada a través da planificación, recuperación e prevención, e que permitirán seguir impulsando a industria forestal–madeira de Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando