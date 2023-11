A Xunta completa o programa expositivo do Gaiás de 2023 cunha experiencia dixital inmersiva na natureza e unha retrospectiva do pintor José María Barreiro

‘Hábitats. Natureza estendida’ é o título da nova aventura sensorial que permite viaxar polos cinco continentes sen saír do museo grazas ás tecnoloxías de realidade virtual e aumentada

A Cidade da Cultura rende homenaxe tamén ao pintor de Forcarei, continuador do vangardismo histórico de Laxeiro, nunha exposición que recolle a súa produción artística dos últimos 60 anos

As primeiras entradas para gozar da experiencia de ‘Hábitats’ estarán á venda a partir da próxima semana en Ataquilla e no Museo Centro Gaiás

Unha exposición homenaxe ao pintor galego José María Barreiro e unha nova aventura dixital para explorar a biodiversidade do planeta son as dúas propostas coas que a Xunta de Galicia pechará o programa expositivo da Cidade da Cultura de 2023. Con elas, son xa dezaoito as mostras e intervencións artísticas realizadas no complexo do Gaiás ao longo deste ano, ás que se suman as sete itinerancias organizadas pola Fundación Cidade da Cultura dentro e fóra de Galicia.

Atravesar a selva amazónica, observar de preto os elefantes na sabana africana ou internarse na gran barreira de coral australiana sen saír do Museo Centro Gaiás é o convite único que ofrece Hábitats. Natureza estendida. Trátase dunha aventura dixital para todos os públicos con nove destinos para somerxerse na natureza grazas ás tecnoloxías de realidade virtual e aumentada.

A experiencia, accesible a partir dos 9 anos de idade, permite convivir e interactuar con especies animais e vexetais recreadas en 3D, buscando a empatía das persoas visitantes co medio ambiente. Carlos Seijo, director do estudo galego Maxina, especializado en efectos visuais, animación e contidos inmersivos, é o responsable da idea conceptual e desenvolvemento do proxecto.

Unha escenografía construída con materiais reciclados no interior do Museo ambienta esta viaxe, na que a través das lentes de realidade virtual se mostra unha natureza espida e vulnerable sobre a que o ser humano ten a capacidade de influír, tanto de maneira negativa como positiva.

As primeiras entradas para Hábitats. Natureza estendida estarán dispoñibles a través de Ataquilla e no Museo centro Gaiás a partir da vindeira semana, a un prezo de 3 euros (máis gastos de xestión).

Ademais, a Cidade da Cultura exhibirá a partir do 30 de novembro unha selección de pinturas e debuxos de José María Barreiro, pintor galego continuador da renovación do vangardismo histórico e do postvangardismo de Laxeiro.

A exposición Barreiro, o silencio que chove luz na xanela , comisariada por Xosé Antón Castro e Pilar Corredoira, céntrase nos seus traballos dos últimos 60 anos, nunha homenaxe á súa traxectoria persoal e artística, que se complementa con documentos, esculturas e textos dedicados ao pintor de Forcarei por autores como Carlos Oroza e Urbano Lugrís, cos que mantivo unha fonda amizade e colaboración.

Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando