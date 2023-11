A Xunta coloca unha mouteira do Camiño de Santiago no aeródromo militar de Lavacolla no seu 30 aniversario

O nacemento da base aérea de Santiago de Compostela coincide coa declaración do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade, ambas hai tres décadas

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou esta semana na inauguración dunha mouteira conmemorativa do Camiño de Santiago no aeródromo militar de Lavacolla coincidindo co seu 30 aniversario.

A instalación desta peza forma parte do proxecto de sinalización conmemorativa coa que a Xunta de Galicia pon en valor o Camiño de Santiago e a súa pegada no mundo. Estes símbolos xacobeos téñense colocado xa en distintos lugares de Galicia, España, e distintas cidades do mundo, marcando a distancia ata Santiago de Compostela.

En concreto, en España está situadas en emprazamentos como o cuartel da Guardia Real de El Pardo, en Madrid; na localidade cántabra de Liébana ou en Astorga, entre outros. Tamén en cidades europeas como Glasgow, Cracovia, Pistoia, Lorient, Bruxelas ou Oporto, e mesmo cidades do continente americano como Río de Janeiro, ou asiático como Wakayama ou Corea.





