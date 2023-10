A Xunta apoia a Pretorian Race Sarria Extreme, na que se prevé a participación de máis de 700 deportistas o vindeiro domingo

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, participou na presentación desta carreira de obstáculos organizada pola asociación Pretoriano Club

A Xunta de Galicia apoia a Pretorian Race Sarria Xtreme, unha carreira de obstáculos que se celebrará en Sarria o vindeiro domingo, 15 de outubro. Está previsto que participen máis de 700 deportistas procedentes de Galicia, de diferentes lugares de España e doutros países como Portugal ou Andorra.

O delegado territorial da Administración autonómica, Javier Arias, estivo hoxe na presentación xunto con membros da asociación Pretoriano Club, organizadora do evento, e das demais entidades implicadas.

O percorrido será duns oito quilómetros e terá entre 32 e 35 obstáculos naturais – como gabias ou árbores ? e artificiais, entre os que figuran rodas, muros ou estadas. A carreira partirá das inmediacións do campo de rugby de Sarria e transcorrerá por un tramo urbano da ruta Xacobea, A Ribela, varios camiños e fincas e regresará ao punto de inicio.

A competición, que está enmarcada na Liga AOCO España, dividirase en quendas cun máximo de 100 persoas cada unha. As máis numerosas serán as populares, abertas a todo tipo de público. Tamén haberá unha categoría Élite para corredores de alto nivel que participan en campionatos dentro e fóra de España para puntuar en ligas nacionais, europeas e mundiais; e outra categoría Started para deportistas experimentados pero que non buscan puntuar.

Javier Arias subliñou o apoio da Xunta a este tipo de actividades que “fomentan o deporte e o traballo en equipo”. Ademais, esta cita “impulsará a economía da zona” e “constituirá un bo escaparate para dar a coñecer todos os recursos de Sarria”, xa que á elevada afluencia de xente prevista súmase o reflexo que terá en medios de comunicación e redes sociais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando