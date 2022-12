A Xunta adxudica por máis de 327.000 € as obras de humanización do núcleo rural de Moreiras, en Toén

Os traballos, cun prazo de execución de 11 meses, inclúen a creación dun espazo público con 12 prazas de aparcamento, a construción de ramplas accesibles con miradoiros e escaleiras e unha senda peonil, entre outros elementos



Esta actuación enmárcase no chamado plan Hurbe, que permitiu levar a cabo no municipio ourensán outras dúas intervencións urbanísticas nos últimos anos



A Xunta de Galicia acaba de adxudicar por un total de 327.404,35 euros as obras de humanización e mellora da accesibilidade no núcleo rural de Moreiras, no concello ourensán de Toén.

Cun prazo de execución de 11 meses, os traballos inclúen a creación dun novo espazo público con 12 prazas de aparcamento, a construción de ramplas accesibles con miradoiros e escaleiras e unha senda peonil.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando