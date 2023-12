A Xunta achega os produtos agroalimentarios con selo de calidade galego ao CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria organiza unha actividade no marco da iniciativa Come Local 2023, que terá lugar o vindeiro 15 de decembro neste centro educativo da localidade coruñesa



Os asistentes poderán desfrutar dun menú degustación elaborado polo equipo de cociña con produtos galegos amparados por certificados de calidade



A xornada contará cunha charla impartida por varios produtores locais da zona e dinamizarase con xogos para os máis cativos, coa temática de experiencias de calidade

A campaña Come Local 2023, impulsada a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural, levará a cabo o vindeiro 15 de decembro unha actividade de promoción no CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre (A Coruña).

O obxectivo desta actividade é dar a coñecer os produtores e produtos que están cooperando na campaña, que busca impulsar o consumo dos produtos agroalimentarios galegos con indicativo de calidade nos comedores escolares ao mesmo tempo que se aposta pola saúde dos cativos a través da educación alimentaria. Ademais, tamén se trata de xerar confianza entre os proxenitores e os responsables do centro, así como dar a coñecer os distintos certificados que poden atopar como consumidores á súa disposición no mercado.

A elección deste centro de Cambre pretende poñer en valor o traballo do seu equipo de cociña ante o resto da comunidade educativo e, por iso, o seu cociñeiro e o seu equipo, prepararán un menú degustación elaborado con produtos amparados por un selo de calidade galego. O cociñeiro conta cunha gran implicación na campaña, ademais de ter formación e experiencia no sector da restauración, polo que cumpre co perfil axeitado para facer unha actividade de cociña e de divulgación das características destes produtos de calidade.

Nesta actividade, estarán presentes produtores asentados na contorna do centro escolar representando as opcións de aprovisionamento de materias primas e potenciando as canles curtas de comercialización. Os asistentes serán representantes da horta “Os Biosbardos”, inscrita no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CREAGA); “Queserías del Eume”, da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Queixo Tetilla; Leonardo Rodríguez, produtor de Coristanco amparado pola Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia; José Cuadrado, presidente do Consello Regulador da IXP Faba de Lourenzá; e “Jamones González”, operador inscrito en CREAGA e na IXP Lacón Gallego.

Espérase a asistencia de 500 persoas, que poderán degustar o menú presentado a modo de petisco. Xunto a esta degustación, a xornada dinamizarase cunha charla informativa sobre a campaña coa participación dos produtores e con xogos para os máis pequenos, coa temática das experiencias de calidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando