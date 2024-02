Los carnavales podrían celebrarse este 2024 en Galicia pasados por agua. A una semana de una fiesta que tiene muchos adeptos sobretodo en la provincia de Ourense, los modelos apuntan a la entrada de un frente el jueves día 8 de febrero que va a dejar precipitaciones abundantes.

Para la noche del jueves al viernes en algunos portales especializados en meteorología se anuncian lluvias especialmente intensas en la provincia de A Coruña y vientos que van a superar los 80 kilómetros por hora en muchos puntos del litoral gallego. Al día siguiente la situación mejora algo en la comunidad y las ráfagas más fuertes se trasladan al Cantábrico.

Durante el fin de semana los modelos apuntan a que se pueden registrar lluvias ya de menor intensidad, pero el martes de Carnaval (día 13 de febrero) de nuevo se intensifican las precipitaciones.

Eso es lo que apuntan las predicciones a medio plazo a día de hoy, pero hay que tener en cuenta que la situación puede variar y que la fiabilidad de los modelos disminuye notablemente cuando los plazos son superiores a los 3-4 días.

Este 2024 además del Carnaval tenemos en Galicia la campaña electoral de las elecciones autonómicas del día 18 de febrero. La campaña arranca oficialmente este viernes.

Por lo que se refiere al inicio de febrero, la situación va a ser muy similar a la de enero. Cielos con pocas nubes y temperaturas altas. En el interior se forman nieblas.

Bo día! Comeza febreiro en #Galicia coas altas presións ao norte, con circulación do nordés. Esta situación favoreceu a formación de néboas no interior e brétemas costeiras no litoral norte, que darán paso a unha tarde de



Poucos cambios nos vindeiros días