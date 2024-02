O Sergas organiza un curso para formar profesionais de entidades de saúde mental no apoio ás familias e achegados das vítimas de suicidio

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destaca o traballo dos servizos de Saúde Mental do Sergas na conformación de grupos de axuda mutua

A Xunta inicia as intervencións do programa YAM nos colexios, de cara á formación e prevención do suicidio na mocidade

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, inaugurou esta tarde o curso ‘Posvención: Desde a clínica á creación de grupos de axuda mutua’, unha actuación coa que o Sergas formará profesionais dalgunhas entidades sociais vencelladas á saúde mental no apoio á familiares e achegados das vítimas de suicidio, fomentando que esta intervención estea a disposición de todas as persoas que o precisen na nosa comunidade.

Na súa intervención no acto, o conselleiro destacou o traballo dos servizos de Saúde Mental do Sergas na conformación de grupos de axuda mutua nos que, coa capacitación dun profesional, os asistentes poderán construír despois un espazo seguro e confidencial onde os familiares e a súa contorna sexan quen de compartir as súas reflexións, sentimentos e inquedanzas, atopando e dando apoio a outras persoas que están a soportar unha situación similar.

Tamén salientou o labor das entidades sociais, xa que o seu traballo será crucial para o desenvolvemento desta iniciativa.

Comesaña remarcou que, onte mesmo, a Xunta iniciou as intervencións do programa YAM nos colexios de cara á prevención do suicidio na mocidade que, –tal e como referiu o conselleiro–, son de vital importancia e resultan prioritarias.

No acto, no que tamén estivo presente a subdirectora de Atención Primaria do Sergas, Sinda Blanco Lobeiras; así como o coordinador de saúde mental Alejandro García Caballero; o titular da carteira sanitaria agradeceu a Daniel López, presidente da Asociación de profesionais en prevención da conduta suicida Papageno , docente deste curso, o seu compromiso e dispoñibilidade.





