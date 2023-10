Sanidade e Educación ultiman a implantación do programa YAM nos institutos para a prevención do suicidio

Galicia é pioneira na implantación desta iniciativa, que conta para o seu desenvolvemento cun financiamento de dous millóns de euros

O Edificio Administrativo do Sergas acolleu esta semana unha xuntanza entre representantes da Consellería de Sanidade, do Sergas e da Consellería de Educación, para a posta en común do estado de implantación do Programa YAM, enmarcado no protocolo de prevención da conduta do suicidio na infancia no ámbito sanitario e educativo.

Cómpre remarcar que hai case un ano o Sergas implementou, en colaboración coa Consellería de Educación, o Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida, e un dos principais fitos que permitiu acadar foi a posta en marcha do Código Agarimo e dunha vía rápida de atención a menores en risco medio/alto de suicidio.

Galicia é pioneira na implantación dun novo modelo de prevención do suicidio na mocidade, denominado YAM, patentado polo Instituto Karolinska. Esta medida conta, para o seu desenvolvemento, cun financiamento de dous millóns de euros, a través do fondo social europeo, recentemente aprobado. Deste proxecto xa están capacitados 20 instrutores ata conformar un equipo de 50 persoas de profesionais de saúde mental e do ámbito educativo, para chegar a intervir na totalidade dos centros públicos de Galicia. Tamén se están a formar profesionais do sistema sanitario como do eido educativo e do sistema de protección do menor.

Na xuntanza abordouse, así mesmo, o Programa Visia, no que está a traballar a Consellería de Sanidade, e que ten como obxectivo xeral deseñar e implementar un sistema automatizado de detección de malestar emocional e risco de suicidio na adolescencia baseado na intelixencia artificial. A detección farase a partir de perfís moleculares obtidos mediante proteómica de saliva, gravacións de vídeo e audio en contextos específicos, e o contido da linguaxe producida polos suxeitos obxecto do estudo.

Á reunión entre Sanidade e Educación asistiron, entre outros representantes dos dous departamentos, o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal Viñas; a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; e a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando