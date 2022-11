Rueda destaca a ruta WAP do Camiño de Santiago de Madrid coma un atractivo para reforzar a unión entre esta comunidade e Galicia a través do Xacobeo

Resalta que os madrileños representan o 10% dos peregrinos que este ano acadaron a compostela e o 20% do total de turistas nacionais que visitaron Galicia

Subliña que o Camiño de Santiago é un exemplo de turismo "saudable" que está a bater neste 2022 cifras históricas de peregrinos



Madrid, 22 de novembro de 2022

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe que a nova ruta do proxecto Walking People (WAP), que percorre o tramo do Camiño de Santiago que atravesa a cidade de Madrid, é un atractivo para reforzar a unión entre esta comunidade e Galicia a través da ruta xacobea. Tras realizar un pequeno treito desta senda urbana, Rueda lembrou que Madrid tamén pode ser un punto de partida para peregrinar a Compostela. “Animo a todo o mundo a seguir ata Galicia, onde comprobaredes que todo é unha marabilla”, alentou o mandatario galego.

Rueda destacou que o Camiño de Santiago é un modelo do turismo “saudable” que demandan cada vez máis viaxeiros e resaltou que Galicia xa bateu récord de turistas e peregrinos no que vai de ano. Neste sentido, destacou o peso que os madrileños teñen no cómputo xeral de viaxeiros que elixen Galicia como destino turístico. O 10% das compostelas entregadas este ano foron para peregrinos chegados de Madrid e os madrileños xa representan o 20% do total de turistas nacionais que viaxan a Galicia de vacacións.

O presidente da Xunta agradeceu ao concello de Madrid que dentro do seu programa WAP –co que busca promover diferentes rutas urbanas para impulsar a práctica de exercicio entre a poboación– se inclúa aquela que percorre os 19 quilómetros do Camiño de Santiago na capital, desde a Praza de Santiago ata o barrio de El Goloso, pasando pola Glorieta de Cuatro Caminos, a Praza de Castela ou o Cementerio de Fuencarral. “Grazas a todos os que desde Madrid defendedes o Camiño”, recoñeceu Rueda. O presidente da Xunta animou a todos os madrileños a seguir camiñando a Galicia e advertiulles: “Todos os que o fan, repiten”.





