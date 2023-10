Rivo reúnese co Grupo Alvariño co obxecto de consolidar o emprego nos sectores nos que opera a compañía, especialmente nas TIC e nas enerxías renovables

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Pontevedra, 5 de outubro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, mantivo hoxe en Pontevedra un encontro con representantes do Grupo Alvariño para coñecer os proxectos nos que está a traballar en diferentes sectores. Trátase dunha empresa familiar con máis de 75 anos de historia inicialmente dedicada á automoción que vén realizando un importante esforzo por diversificar a súa actividade.

Nesa liña, a conselleira tratou cos representantes do grupo as súas liñas estratéxicas e as súas necesidades e demandas co gallo de consolidar o emprego no sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) ou no das enerxías renovables, que integran a actividade da compañía xunto co ámbito inmobiliario ou o dos seguros, entre outros.





