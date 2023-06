O novo CIFP Montecelo sumará 100 prazas e ciclos novos para especializarse na área da sanidade

Será o terceiro centro deste tipo na cidade de Pontevedra dentro dunha rede que vai medrar ata os 27 repartidos por toda Galicia

Ofertará os ciclos de Emerxencias sanitarias e Farmacia e parafarmacia e, por primeira vez en Galicia, o itinerario dual de Postimpresión e acabamentos gráficos

“Esta transformación forma parte do noso obxectivo de ofrecer unha formación especializada e de calidade capaz de preparar ao alumnado para os novos retos e necesidades do mercado laboral”, explica

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Pontevedra, 12 de xuño de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou esta tarde o Instituto Montecelo de Pontevedra que, a partir do vindeiro curso, comezará a funcionar como Centro Integrado de Formación Profesional, polo que incorporará case 100 novas prazas, dous ciclos novos e o reforzo doutro con 50 novas prazas en réxime semipresencial.

Durante a súa visita coa directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, o responsable autonómico explicou que esta medida forma parte do traballo posto en marcha pola Xunta de Galicia para “reforzar a FP galega e potenciar a oferta da man do tecido socioprodutivo.” Neste senso, salientou que a especialización do novo CIFP Montecelo na área de Sanidade permitirá “dar resposta a alta demanda que temos nestes ciclos e aumentar a oferta de profesionais sanitarios”.

“Estou convencido de que esta iniciativa servirá para multiplicar os efectos beneficiosos que ten a Formación Profesional tanto na provincia de Pontevedra como en toda Galicia”, afirmou Román Rodríguez antes de engadir que un dos obxectivos do Goberno galego é ofrecer “unha formación especializada e de calidade capaz de preparar ao alumnado para os novos retos e necesidades do mercado laboral”.

Así, tal e como avanzou, no vindeiro curso 2023/24, no ámbito da familia profesional de Sanidade, o centro incrementará a súa oferta académica con dous ciclos moi demandados que suman un total de 77 prazas: Emerxencias sanitarias e Farmacia e parafarmacia, que se reforza con 50 novas prazas en réxime semipresencial ou a distancia.

Ademais, por primeira vez en Galicia, ofertarase o ciclo de Postimpresión e acabamentos gráficos na modalidade de FP Dual con 22 prazas en colaboración con seis empresas. Esta incorporación permitirá dar cobertura a un sector no que non existía formación e que conta cunha empregabilidade prevista de máis do 80%.

O novo CIFP de Montecelo, que actualmente conta con máis de 300 alumnos, será o terceiro deste tipo na cidade de Pontevedra e o octavo na provincia. A súa conversión, aprobada a semana pasada no Consello da Xunta xunto co IES de Vilamarín e o Audiovisual de Vigo, eleva o número de centros integrados de FP da Comunidade a 27.

Esta rede, que aglutina un 46% das matrículas de ciclos formativos, constitúe o eixe vertebrado da FP galega pola súa importancia para potenciar estes estudos en excelencia e empregabilidade grazas a unha oferta modular, flexible e adaptada ás demandas socio–económicas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando