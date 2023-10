Miranda felicita ao director da banda de gaitas da irmandade do centro de Bolos Valle Miñor de Uruguai polos 20 anos de traxectoria difundindo a música galega

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 04 de outubro de 2023

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantivo un encontro co director da banda de gaitas do Centro Social Cultural y Deportivo de Bolos Valle Miñor de Uruguai, Vicente Carlos González Siri, a quen trasladou a felicitación da Xunta de Galicia á entidade galega pola creación desta agrupación que acaba de cumprir 20 anos de traxectoria difundindo a música galega non só entre a colectividade, senón tamén entre a propia cidadanía, en colaboración co resto de centros galegos que funcionan no Uruguai.

No marco desta celebración, tal e como anunciou Vicente Carlos González ao responsable da Secretaría Xeral da Emigración, destaca o concerto que esta banda de gaitas ofrecerá o próximo 22 de este mes na Sala Nelly Goitiño del Sobre de Montevideo na que estarán acompañados por outros músicos relevantes do escenario musical galego.





