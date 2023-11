Miranda destaca a exposición como homenaxe ao sacrificio e esperanza dos emigrantes galegos (1960-1974) no Reino Unido

O Secretario Xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participou hoxe na inauguración da exposición "As Xeracións do Montserrat. Memoria Emocional da Emigración Galega ao Reino Unido” no Kiosco Alfonso da Coruña. Este evento, que se estenderá do 21 de novembro de 2023 ao 14 de xaneiro de 2024, é unha colaboración entre o Consello da Cultura Galega, o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia.

O Secretario da Emigración, na súa intervención, destacou a importancia desta exposición como unha viaxe emocional e histórica á alma da diáspora galega. Agradeceu ao Consello da Cultura Galega, ao Concello da Coruña e á Xunta de Galicia pola súa colaboración neste proxecto significativo. Tamén recoñeceu o traballo de Xesús Fraga como comisario.

Rodríguez Miranda subliñou que a exposición non é só unha colección de imaxes e obxectos, senón un testemuño do sacrificio, a valentía e a esperanza dos emigrantes galegos. Lembrou as historias de aqueles que, entre 1960 e 1974, deixaron Galicia en busca dun futuro mellor no Reino Unido, transformando non só as súas vidas senón tamén o destino da terra que deixaban atrás.

A mostra inclúe fotografías, filmacións, documentos e obxectos náuticos e cotiáns, ofrecendo unha perspectiva profunda sobre as vidas e experiencias dos emigrantes. "As Xeracións do Montserrat" é unha homenaxe a todos aqueles que, cunha maleta chea de soños, cruzaron mares e fronteiras para construír un futuro mellor. O Secretario invitou ao público a explorar a mostra e reflexionar sobre o impacto destes emigrantes na historia e cultura de Galicia.

A exposición estará aberta ao público ata o 14 de xaneiro de 2024, proporcionando unha oportunidade única para coñecer máis de preto a historia da emigración galega ao Reino Unido.





