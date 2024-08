Medio Rural xestionou xa a biomasa no 95% de parcelas de parroquias priorizadas por risco de lume

Esta actuación enmárcase no convenio de defensa das aldeas, subscrito entre a Consellería do Medio Rural, Seaga e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que conta con 287 concellos adheridos, case o 92% do territorio galego

Neste 2024 xa se conta con 27.026 parcelas contratadas polos seus propietarios para a xestión da biomasa nelas por parte de Seaga, 22.000 máis que no ano 2019

No pasado 2023 enviáronse máis de 165.000 notificacións a propietarios de parcelas para instalos a levar a cabo tarefas de limpeza





