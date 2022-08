Lorenzana destaca en Nigrán que o programa autonómico Emega é un exemplo de impulso ao emprendemento feminino tecnolóxico e innovador

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, lembrou que hoxe remata o prazo para solicitar as axudas desta iniciativa que para 2022 conta cun orzamento de 4,3 millóns, un 34% máis que o pasado ano



Na visita que realizou ao laboratorio biotecnolóxico ProPlantae, un proxecto beneficiario destes apoios, sinalou a aposta da Xunta polos proxectos empresariais de investigación, ciencia e tecnoloxía liderados por mulleres



Apuntou que o programa Emega leva 26 anos en activo, sumando cada edición máis investimento: un 106,05% máis desde o inicio desta lexislatura

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitou hoxe en Nigrán o laboratorio biotecnolóxico Proplantae, unha das iniciativas empresariais que resultou beneficiaria o pasado ano das axudas do programa Emega, co que a Xunta leva apoiando ao longo de 26 anos o emprendemento feminino en Galicia. Lorenzana destacou que esta iniciativa, que suma cada ano máis investimento, é un exemplo de impulso ao emprendemento feminino tecnolóxico e innovador e lembrou que o prazo para solicitar as axudas para esta edición remata hoxe mesmo.

A convocatoria para 2022 conta cun orzamento de 4,3 millóns de euros, un 34% máis que o pasado ano e un 106,05% máis que ao inicio desta lexislatura. En 2020 o orzamento ascendeu a 2,1 millóns. “Apoiar proxectos innovadores, fomentando o empoderamento económico e social das mulleres e o liderado feminino é un dos piares de actuación deste Goberno a través de programas como o Emega”, apuntou.

O crédito da convocatoria experimenta na anualidade 2022 un incremento significativo, co obxectivo de ofrecer o maior volume de recursos para favorecer a iniciativa empresarial das mulleres e brindarlles maiores oportunidades para diminuír as fendas de xénero.

O programa Emega comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres. Tamén medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos.

A contía dos apoios este ano vai dos 8.000 euros por beneficiaria aos 42.000 en función da liña solicitada e do número de postos de traballo creados ou mantidos para mulleres de carácter indefinido. A estas contías engadiríase, de ser o caso, a axuda complementaria da liña Concilia, que oscila entre os 3.000 e os 5.000 euros.

Para resultar beneficiarias do programa Emega, as mulleres emprendedoras deben liderar unha microempresa ou pequena empresa validamente constituída e domiciliada en Galicia. Entre outros requisitos, deben manter vinculación laboral co proxecto que, á súa vez, ten que ser viable económica, técnica e financeiramente.

A responsable de Proplantae, Vanesa Fernández, percibiu, en concreto, unha axuda de 18.000 euros pola liña ITEF dedicada a apoiar iniciativas innovadoras de investigación, ciencia ou tecnoloxía lideradas por mulleres. Grazas ao apoio da Xunta, impulsouse o nacemento desta compañía pertecente ao sector da biotecnoloxía vexetal, un ámbito con gran potencial na actualidade, en palabras da conselleira, quen, para rematar, gabou o labor que realiza este laboratorio, en consonancia cun dos obxectivos da Axenda 2030, a obtención de plantas sas para protexer o medio ambiente.

