O Gaiás convida as familias a festexar o Entroido cun gran baile de máscaras inspirado nas viaxes no tempo e un espectáculo de ‘Pakolas’

O luns de Entroido haberá unha animada tarde de festa con baile, desfile de disfraces e agasallos no Museo Centro Gaiás



O músico Paco Cerdeira ‘Pakolas’ porá a bailar a grandes e pequenos co seu rock para público miúdo e as aventuras de Ramona Órbita, unha avoa da Serra do Courel que inventou unha máquina do tempo coa que procura un mundo máis sostible



As entradas xa poden retirarse, a un prezo de 3 ? máis gastos de xestión, na web da Cidade da Cultura ou en Ataquilla.com



A Cidade da Cultura recupera este ano o seu tradicional Baile de Entroido ?que interrompera a súa celebración tras a pandemia? e convida ao público a unha divertida tarde de festa familiar na que a música de Paco Cerdeira Pakolas, e un gran baile de disfraces de temática relacionada coas viaxes no tempo serán os grandes protagonistas.

Na tarde do luns de Entroido, 20 de febreiro, o Museo Centro Gaiás acollerá un programa festivo a partir das 16,30 horas, comezando cunha animada pinchada musical coa que ir desenferruxando as articulacións. A partir das 17,30 horas será a quenda de queimar a pista de baile co rock de Pakolas e Ramona Órbita e, xa para despedir a tarde, ás 18,30 horas, celebrarase un desfile de disfraces onde os máis sorprendentes e orixinais levarán un pequeno agasallo.

Acorde ao espectáculo central da xornada, a temática do baile deste ano serán as viaxes no tempo, polo que o Gaiás poboarase de dinosauros e robots, faraóns e cavernícolas, e por suposto viaxeiras e viaxeiros do tempo de toda caste dispostos a bailar e cantar ata quedar sen folgos coas aventuras de Ramona Órbita que conta con grande aceptación entre os máis cativos e cativas da casa.

As entradas teñen un prezo de 3 euros (máis gastos de xestión) e xa están á venda no Museo Centro Gaiás ou en liña na

web da Cidade da Cultura

Neste espectáculo, que destaca pola súa intelixente combinación de humor, calidade musical e forza interpretativa, Pakolas canta e narra as aventuras desta avoa do Courel, que posúe unha horta cibernética con patacas automáticas e unha máquina do tempo, o seu mellor invento. Con ela, Ramona Órbita viaxa ao futuro e ao pasado na procura de tecnoloxía para crear un mundo máis xusto e ecolóxico.

Así, a través de animadas cancións e dos debuxos en directo da ilustradora Laura Romero, o público vai saltando a diferentes épocas: desde a Prehistoria, ao Renacemento ou ao Antigo Exipto, ata chegar a un futuro no que cantar por unha sociedade máis concienciada co coidado da contorna e o respecto ao medio ambiente.

Autor, compositor, intérprete e produtor de música pensada para o público miúdo, Paco Cerdeira conta cunha traxectoria de máis de 15 anos ás súas costas. Formou parte do grupo Mamá Cabra durante unha década e é fundador e integrante da Gramola Gominola (compositor, guitarra e voz). Co seu proxecto individual Pakolas, editou dous libro–discos e leva xirando por toda Galicia desde 2017.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando