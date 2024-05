El Fiscal Superior de Galicia sobre la reputación de la Fiscalía: "El Barça es mucho más que Messi"

En Galicia hay 151 fiscales titulares y el 63% son mujeres. La ratio, tanto en España como en Galicia, indica que tenemos 5,6 fiscales por cada 100.000 habitantes en la comunidad. Una ratio que no se corresponde con los países europeos: “Hay que seguir avanzando”, asegura Fernando Suanzes, Fiscal Superior de Galicia. Apela a avanzar en un pacto de Estado en materia de justicia: “Nuestro presupuesto es del 1% del PIB, los países europeos lo duplican. Es verdad que alguien me puede decir que me ponga a la cola porque antes está la educación, fuerzas armadas, sanidad… pero alguna vez los grupos políticos se pondrán de acuerdo en un pacto sólido a medio plazo”.

La Fiscalía está ahora mismo adaptada a las necesidades de Galicia, a juicio de Fernando Suanzes: a nivel jerárquico, las fiscalías provinciales dependen de la Superior.

REPUTACIÓN DE LA FISCALÍA

El Fiscal Superior de Galicia defiende la figura de fiscal instructor: “La carrera fiscal debe ser el eje central de la instrucción, una figura ya recogida en otros países como Portugal, pero aquí cuesta cierto trabajo”. Un nuevo anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal requiere de una tramitación equilibrada y de muchas discusiones: “el último anteproyecto que hubo preveía cinco años de plazo para su entrada en vigor, un plazo para reestructurar la plantilla, establecer controles en el estatuto del Ministerio Fiscal para que no haya directrices y cuando el fiscal esté instruyendo tenga plena libertad”. Es verdad que se ha evolucionado, pero Suanzes insiste en que cree positiva la figura del fiscal instructor para el Estado de derecho.

Sin embargo, podemos decir que hay una crisis de reputación de la acción de la Fiscalía General del Estado: “Las instituciones tienen fortaleza en sí mismas. La Fiscalía General del Estado va más allá de la buena o mala gestión de quien la dirigen. Pero, en efecto, puede haber un daño reputacional. Todas las informaciones sobre la fiscalía tienen su matización, hay que dejarlas fluir porque la mayoría son temas judiciales que no sabemos cómo van a terminar. La imagen hacia los ciudadanos puede corregirse”. Y sentencia: “El Madrid es mucho más que Cristiano Ronaldo y el Barça más que Messi. Cuando se van no pasa nada”.

FAKE NEWS Y LAWFARE

Suanzes cree que el Estado de derecho tiene medios en la actualidad para hacer frente a los bulos informativos: “Las noticias falsas están en todos los ámbitos, redes sociales, IA… afecta a la sociedad, pero el Estado de derecho actual tiene medios para defenderse y, en los casos en los que esto se produzca, no quede impune”. Si bien, el Fiscal Superior pide más pedagogía en la sociedad para distinguir las noticias falsas dentro “del bombardeo que tenemos hoy en día”.

Sobre el concepto de lawfare, Suanzes es tajante: “No existen jueces al servicio de causas políticas que persigan a determinados dirigentes por su ideología. No hay actuación abusiva de los medios judiciales para desprestigiar a alguien. Esto procede de una estrategia planificada por determinados grupos, especialmente los independentistas, para introducir el concepto y consigo un elemento negociador, provoco una reflexión en la sociedad de un término que no es propio nuestro y consigo que hasta el Parlamento español se pronuncie sobre esto”.

El Fiscal Superior gallego entiende que esto es un argumento antiguo: “Yo no tengo la culpa de nada, son los demás. Podemos hablar de una educaciónfare y decir que nos tiene manía el profe… es un recurso dialéctico”.