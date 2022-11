Fernández-Tapias destaca o talento innovador de Galicia na VI edición dos premios Spin-Off PuntoGal

A delegada territorial da Xunta en Vigo participou hoxe na entrega dos galardóns aos proxectos máis innovadores no ámbito universitario convocados por Gciencia



Reivindicou unha vez máis á innovación como xeradora de riqueza e emprego, “un estimulo para a competitividade e a mellor garantía do crecemento económico”, dixo



Subliñou a responsabilidade social das universidades e os centros tecnolóxicos como principais fontes de coñecemento, con moi bos resultados na Comunidade autónoma

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 15 de novembro de 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias,

participou hoxe na entrega dos premios Spin–Off PuntoGal, convocados por GCiencia para recoñecer aos proxectos máis innovadores do ámbito universitario e empresarial.

Nesta VI edición resultaron galardoados na categoría de Idea Emerxente a spin–off Indestia, da Universidade da Coruña (UDC), destacando a idea orixinal do PhotoIlike, unha ferramenta TIC baseada na Intelixencia Artificial; Casa Grande de Xanceda na de Selo de Calidade, pola súa traxectoria de case medio século no rural galego e o seu compromiso co medio ambiente; e o Grupo SING da UVigo, liderado polo catedrático Florentino Fernández Riverola e referente no campo da investigación biomédica e a ciberseguridade, na de Grupos de Investigación. Ademais, a empresa de Diversa, posta en marcha por investigadores do IDIS de Santiago e que aposta pola comercialización de nanomedicamentos, recibiu unha distinción como finalista na primeira destas categorías.

Durante a súa intervención, a representante autonómica reivindicou unha vez máis á innovación como xeradora de riqueza e emprego, “un estimulo para a competitividade e a mellor garantía do crecemento económico”, dixo. Así mesmo, subliñou que certames como este, que premian a presenza das mulleres nas empresas e grupos de investigación, supoñen “un toque de atención” á necesidade de contar cunha maior representación do talento feminino. “Prescindir do talento feminino supón na práctica prescindir do 50% do talento do noso país”, anotou.

Segundo dixo, desde o 2014 Galicia

foi escalando posicións en materia de innovación ata situarse 10 puntos por encima da media nacional, con 17.000 empregos vinculados e ocupados nun 41% por mulleres.

ubliñou a responsabilidade social das universidades e os centros tecnolóxicos como principais fontes de coñecemento, con moi bos resultados na Comunidade autónoma. “Un crecemento que foi posible grazas á cooperación entre todos os axentes do I+D+i co sistema empresarial”, indicou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando