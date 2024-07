A consellería do Medio Rural salienta a denominación de orixe Rías Baixas na XXXII Festa do Viño do Rosal

O Rosal (Pontevedra), 12 de xullo de 2024

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, asistiu hoxe ao acto de inauguración da XXXII Feira do Viño do Rosal, que salienta a tradición vinícola do municipio e a denominación Rías Baixas.

Nesta liña, O Rosal é unha das áreas máis importantes en canto a produción dentro deste distintivo de calidade, posto que nas súas adegas se vinifican 5,5 millóns de quilogramos de uvas nun total de 13 adegas, entre as que se atopan as de grandes grupos galegos como Terras Gauda ou HGA. O lugar no que se sitúa este evento reafirma as cuestións citadas, xa que se contempla unha paisaxe na que se aprecia o descenso dos viñedos ata o río dende as ladeiras dos montes entre Tui e A Guarda.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando