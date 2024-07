O circuíto da Xunta ‘Cultura no Camiño’ segue o seu percorrido por Galicia con 140 actuacións en agosto

Circo, danza, maxia, música e teatro conforman a programación que arrancou o pasado 15 de xuño e que se desenvolve ata o vindeiro día 31 de agosto en 88 municipios das rutas xacobeas

A música de MJ Peréz e as propostas escénicas de Galitoon e Leti da Taberna inauguran a carteleira do mes en Arzúa, Neda e Vilar de Barrio

A 12ª edición desta iniciativa, desenvolvida pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en colaboración cos concellos participantes, ofrece este verán máis de 300 citas escénicas e musicais a cargo de 140 formacións artísticas galegas

Cultura no CamiñoCultura no CamiñoCulturONKoride KocoricoEnredadasHoxe si!Animais artistas e outras cousiñasAnimacrequesKinetikoTrashumancia sonoraCultura no CamiñoDes(a)fiada. Tecendo música, fiando memoriaMaxia sen trucosHenrikoo feiticeiroErrantesRock and Magic Cultura de Galicia





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando