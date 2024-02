Alfonso Villares destaca a importancia dos centros de hostalería na formación de embaixadores que promovan o consumo de peixes, mariscos e conservas

O conselleiro do Mar en funcións, Alfonso Villares, visitou esta tarde aos participantes no XVI Campionato Internacional de Baristas e no XI Campionato Internacional de Cata de Cafés de Escolas de Hostalería que se celebran no IES de Foz. Desde alí aplaudiu a creatividade e o bo facer destes competidores chegados de centros formativos de toda España aos que animou a ser os mellores embaixadores dos produtos do mar desde os establecementos hostaleiros nos que traballen.

Alfonso Villares considera que a, xunto aos fogares, o sector da hostalería é fundamental para promover que peixes, mariscos, conservas e outros elaborados aumenten a súa presenza na dieta dos consumidores finais, o que reportará calidade de vida e mellor saúde. Ao mesmo tempo, a aposta por esta sa alimentación redundará nun maior volume de negocio e actividade para a cadea mar–industria da comunidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando