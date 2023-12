Adopta un perro en A Coruña y acaba llevando la suerte a cientos de personas con la lotería

La adopción de un perrito en una protectora de A Coruña ha llevado la suerte a cientos de personas en la ciudad.

Rebeca Vázquez adoptó hace unos meses un cachorro en la protectora Gatocán y se hizo socia de la asociación.

Estos días ha estado vendiendo participaciones del 58.030, segundo premio en la lotería de Navidad de este 2023.

No sabe ni cuánto le ha tocado.

"Tengo que mirarlo, he vendido muchas participaciones y también me he quedado con muchas", explica emocionada en el Mediodía de Cope en Galicia.

A Coruña ha sido la ciudad agraciada con más millones en el sorteo de la lotería nacional, algo más de 162 millones con ese segundo premio, entre la protectora de animales y una asociación de amas de casa.

Décimos del primer premio en A Pobra, Vigo y Ourense

La lotería de Navidad ha dejado también 8 millones de euros de 20 décimos en A Poba do Caramiñal.

el 88.008, ese número tan feo que nadie quería, Vanesa es la lotera de la administración A Mezquita.