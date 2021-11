Una "luz" de esperanza para los trabajadores de Alcoa San Cibrao

Una multitudinaria marcha nocturna celebrada este sábado por las calles de Xove reclamó al Gobierno central que "de una vez cumpla con la promesa" de intervenir la planta de Alcoa San Cibrao a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Así lo aseveró el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, al inicio de una caminata que se inició a las 20:00 horas en el campo de fútbol y concluyó en el entorno de la casa consistorial.

Durante el trayecto, los cientos de participantes prendieron linternas, velas y bengalas para hacer visible su protesta, cuyo lema volvió a lucir en sus chalecos reflectantes y pancartas: 'Enerxía solución'.

Para los trabajadores, la única solución es "que la Sepi haga una intervención", tal y como dijo Zan. En este sentido, reclamó el apoyo de todos los grupos en el Congreso a una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentada por el Partido Popular para que esta operación se acometa "por un euro", que es la cuantía por la que Alcoa ofreció al Estado la planta.

Así, el presidente del comité de empresa aseguró que "será grato" para los trabajadores "ofrecer ese euro para que se haga la operación y se salve la fábrica".

Con todo, Zan se dirigió a los grupos parlamentarios para advertir que espera que "todos" apoyen esta intervención.

"No esperamos más buenas palabras ni más apoyos, necesitamos saber qué van a votar cada uno de los grupos a la enmienda de un euro", añadió.

"Si se vende la planta a un tercero, tendrá futuro. Si no sale para adelante, pues los grupos que voten en contra serán los que cierren esta fábrica", insistió el presidente del comité.

Y es que Zan considera que "ya no hay más tiempo para historias", ni "para reuniones", ni "para apoyos".

"Aquí nos apoya todo el mundo, pero necesitamos que de una vez por todas tomen conciencia y hagan las medidas que tienen que hacer", zanjó.





Escasez de aluminio en el mercado nacional

Además, el comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha informado de que se empieza a notar la escasez de aluminio primario en el mercado nacional como consecuencia de la huelga indefinida en el complejo mariñano, dado que en este momento hay unas 30.000 toneladas almacenadas y, si el paro se mantiene, podrían ser cerca de 40.000 a finales de mes.



La huelga indefinida comenzó el pasado 27 de septiembre y, desde entonces, la fábrica ha continuado produciendo, dado que las cubas no se han parado, pero no se permite la salida de aluminio del complejo industrial de San Cibrao.



"Nosotros no queremos dejar a la industria farmacéutica, alimentaria o al sector de la construcción sin aluminio", señaló el presidente del comité, pero Zan recordó que los trabajadores tampoco pueden suspender la huelga, porque la inacción del Gobierno los ha situado "entre la espada y la pared".



En ese sentido, aseguró que la intención del comité es mantener la huelga indefinida hasta que el Gobierno dé los pasos necesarios para facilitar el traspaso de la fábrica a un comprador industrial que tenga un proyecto definido para mantener la producción de aluminio primario y los puestos de trabajo.